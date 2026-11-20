На снимке, сделанном орбитальным аппаратом NASA, кажется, будто среди замерзших песчаных дюн Марса растет целый лес из темных, причудливо изогнутых деревьев. Однако никакой растительности на фотографии нет. Необычные образования возникают каждую марсианскую весну, когда замерзший углекислый газ начинает испаряться, заставляя песок обрушиваться по склонам дюн. Ученые выяснили, что эти процессы способны заметно менять поверхность Красной планеты всего за один марсианский год.

Откуда на Марсе взялись «деревья»?

Фотографию, напоминающую кадр из фантастического фильма, аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter сделал еще в 2008 году, пишет ScienceAlert. На ней видны светлые замерзшие дюны неподалеку от северного полюса Марса. По их склонам тянутся длинные темные полосы, которые на первый взгляд выглядят как стволы и ветви деревьев.

Некоторые из этих образований напоминают густые заросли, будто растущие прямо из песка. Однако секрет изображения заключается в ракурсе.

Камера орбитального аппарата смотрела на поверхность планеты сверху. То, что кажется вертикально стоящими деревьями, на самом деле представляет собой темный песок, осыпавшийся по склонам дюн. Если перевернуть фотографию, иллюзия становится гораздо менее убедительной: вместо леса отчетливее видны следы движения песка.

Никаких свидетельств существования деревьев или другой растительности на Марсе ученые не обнаружили.

Марсианская весна совсем не похожа на земную

Чтобы понять происхождение необычного пейзажа, необходимо учитывать особенности климата Красной планеты. Как и Земля, Марс имеет наклоненную ось вращения, поэтому на нем тоже сменяются времена года. Однако из-за разреженной атмосферы и крайне низких температур сезонные процессы там протекают иначе.

Во время марсианской зимы углекислый газ из атмосферы замерзает, образуя на поверхности снег и иней из сухого льда. Особенно заметно это в полярных областях, где ледяной покров распространяется на большие территории.

С приходом весны солнечное излучение постепенно нагревает поверхность. Но вместо привычного таяния происходит сублимация: твердый углекислый газ непосредственно превращается в газообразный, минуя жидкую фазу.

Именно этот процесс запускает цепочку событий, создающих необычные темные узоры на дюнах.

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Под ледяным покровом скапливается газ

Весной солнечный свет может проникать сквозь относительно прозрачный слой углекислотного льда и нагревать находящийся под ним темный грунт. Лед начинает сублимировать снизу, а образующийся газ скапливается под замерзшей поверхностью. Постепенно давление увеличивается.

Когда ледяная корка растрескивается, газ вырывается наружу, иногда увлекая за собой частицы песка и пыли. Одновременно ослабление ледяного покрова способствует обрушению материала на крутых склонах дюн.

Темный песок движется вниз и оставляет на светлой поверхности длинные следы. Издалека они напоминают ветвящиеся стволы деревьев, хотя в действительности являются следами небольших песчаных лавин.

Причем эти процессы удалось не только объяснить теоретически, но и непосредственно зафиксировать на снимках.

NASA удалось сфотографировать настоящую песчаную лавину

На фотографии 2008 года, полученной камерой высокого разрешения HiRISE, ученые заметили небольшое облако пыли. Оно возникло в результате движения материала по склону дюны. Таким образом, орбитальный аппарат запечатлел не просто следы уже произошедшего обрушения, но и признаки самого процесса.

Позднее исследователи решили выяснить, насколько быстро такие явления способны изменять марсианский ландшафт. В работе 2011 года группа ученых под руководством планетолога Кэндис Хансен-Кохарчек из Института планетологии сравнила изображения северных дюн, сделанные в течение нескольких марсианских лет.

Оказалось, что сезонные изменения могут быть весьма значительными. На одних дюнах появлялись новые промоины и углубления, на других у подножия склонов накапливались свежие отложения песка.

Исследователи также обнаружили, что на пяти изученных дюнах нижняя граница склонов сместилась на расстояние от 2,2 до 4,7 метра всего за один марсианский год. Это показывает, что поверхность Марса вовсе не остается неизменной на протяжении тысячелетий. Даже в современных климатических условиях там происходят активные геологические процессы.

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Почему загадочный «лес» исчезает?

У необычных марсианских деревьев есть еще одна особенность: они существуют лишь ограниченное время. По мере приближения лета сезонный углекислотный лед полностью исчезает с поверхности дюн. Темные полосы постепенно теряют контраст, а ветер перераспределяет песок, сглаживая следы обрушений. В результате пейзаж, напоминавший фантастический лес, меняется. Но с наступлением следующей зимы дюны вновь покрываются сухим льдом.

Когда возвращается весна, процессы сублимации, растрескивания ледяной корки и движения песка могут повториться. Поэтому подобные структуры способны появляться снова, хотя их форма и расположение могут отличаться от предыдущего сезона.

Почему эти снимки важны для науки?

Фотографии марсианских дюн позволяют ученым наблюдать, как климатические процессы непосредственно влияют на рельеф планеты. Особый интерес представляет роль углекислотного льда, который на Земле не участвует в сезонном изменении ландшафта в таких масштабах.

Сравнивая снимки, сделанные в разные годы, исследователи могут оценивать скорость движения песка, изучать устойчивость склонов и лучше понимать взаимодействие атмосферы с поверхностью Марса. Такие наблюдения также помогают отличать следы современных процессов от более древних геологических образований.

И хотя на фотографии NASA нет ни одного настоящего дерева, изображение демонстрирует, насколько необычной может быть природа другой планеты.

Марс остается миром без обнаруженной растительности, но его замерзшие дюны каждую весну способны создавать пейзажи, удивительно похожие на земные леса.