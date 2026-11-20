Более 270 компаний из не менее чем 25 стран продемонстрируют решения для самых разнообразных производственных потребностей – от современного металлообрабатывающего оборудования до технологий автоматизации, роботизации и других «умных» инструментов. На выставке будет возможность ознакомиться с инновациями отрасли, сравнить технологические решения и установить новые бизнес-контакты.

Tech Industry – самое значимое и крупное отраслевое мероприятие в Прибалтике. В этом году в выставке примут участие более 270 компаний из не менее чем 25 стран: Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, Польши, Финляндии, Дании, Австрии, Франции, Италии, Норвегии, Словакии, Словении, Испании, Швейцарии, Турции, Украины, Венгрии, Швеции, Китая, США и др. Будут национальные объединенные стенды Латвии, Финляндии и Украины, где можно ознакомиться с актуальными предложениями и инновациями производителей этих стран.

«Современное производство невозможно представить без высокотехнологичного оборудования, робототехники и продуманной автоматизации. Новейшие технологические решения помогают предприятиям работать быстрее, точнее и эффективнее, своевременно предотвращая производственные сбои. Мощная технологическая база играет ключевую роль в создании продукции с высокой добавленной стоимостью в любой отрасли производства. В то же время на выставке представлен широкий выбор инструментов и оборудования для домашних хозяйств и частных мастерских. Чтобы инвестиции оправдали себя, важно выбрать технику, которая наилучшим образом соответствует конкретным потребностям. «Tech Industry» – это отличная возможность в одном месте познакомиться с актуальными технологическими решениями, оценить оборудование в действии и установить ценные деловые контакты», – подчеркивает руководитель проекта Кардийс Брокс.

Новейшее оборудование и технологии в действии

В течение трех дней ведущие европейские и мировые производители оборудования продемонстрируют на Кипсале в действии новейшее оборудование для металлообработки и промышленности, машиностроительное и сварочное оборудование, электроинструменты, технологии воздушных потоков и гидротехнологии. Посетители также смогут ознакомиться с изделиями из металла, производственным оборудованием и материалами, системами автоматизации и управления, измерительным оборудованием, электроникой и электротехникой, роботами, роботизированным, газоснабжающим и складским оборудованием, упаковочными материалами, погрузочно-разгрузочной техникой, а также другими отраслевые решениями.

Машиностроение и металлообработка – одна из наиболее экспортно-ориентированных отраслей промышленности Латвии, а развитие местных предприятий, инновации и международное сотрудничество являются важными предпосылками роста латвийской экономики. В выставке Tech Industry 2026 примут участие 100 латвийских производственных и связанных с отраслью предприятий, которые уже приступили или планируют приступить к развитию производства продукции или компонентов двойного назначения на местных производственных мощностях.

Общий стенд латвийских производителей

На выставке Tech Industry 2026 будет представлен национальный общий стенд Латвии, на котором 30 местных компаний продемонстрируют свои новейшие продукты, технологии и компетенции в области машиностроения и металлообработки. Посетители смогут ознакомиться с широким ассортиментом продукции латвийских производителей – от точного фрезерования и токарной обработки CNC, металлообработки различной степени сложности и индивидуальных решений в области машиностроения до производства электрокомпонентов, металлоизделиям и энергоэффективным технологиям теплоснабжения.

Отрасль машиностроения и металлообработки является одной из наиболее экспортно-ориентированных промышленных отраслей Латвии – более 80 % произведенной продукции идет на экспорт. Общий стенд латвийских производителей при поддержке Латвийского агентства инвестиций и развития организует Международная выставочная компания BT 1 в сотрудничестве с Ассоциацией машиностроения и металлообработки.

Дигитальные решения для производства и промышленности

Латвийский ИТ-кластер на едином стенде соберет восемь латвийских технологических компаний, которые представят цифровые решения в сферах искусственного интеллекта, автоматизации, цифровизации процессов и кибербезопасности. Компании покажут свои компетенции и решения, которые помогают оцифровывать процессы, повышать эффективность, автоматизировать повседневную работу и укреплять дигитальную безопасность.

Все три дня на выставке будет работать сцена, на которой обсудят актуальные для отрасли темы: применение искусственного интеллекта в промышленности, автоматизация и роботизация, эффективность производства, контроль качества и управление ресурсами, кибербезопасность, облачные сервисы и защита данных. Посетители смогут принять участие в бесплатных экскурсиях по общему стенду, ознакомиться с компетенциями компаний и предлагаемыми решениями, а также узнать о возможностях сотрудничества. Для участия в специальных экскурсиях необходимо зарегистрироваться: https://ej.uz/ua3f . В рамках выставки также запланированы интерактивные мероприятия, в том числе симуляция кибератаки.

Международная биржа контактов B2B для латвийских производителей и зарубежных закупщиков Наряду с экспозицией 26 ноября состоится международная биржа контактовB2B, которая будет способствовать встречам латвийских производителей с зарубежными закупщиками и потенциальными партнерами, содействуя появлению новых деловых возможностей и перспектив долгосрочного международного сотрудничества. Планируется, что соберутся разработчики, производители, поставщики, потенциальные клиенты и партнеры из более чем 10 стран. Контактная биржа особенно актуальна для компаний, работающих в сфере машиностроения и металлообработки, промышленного оборудования и материалов, обработки CNC и сварки, робототехники и автоматизации, электроники и электротехники. Участники смогут заранее запланировать индивидуальные 30-минутные встречи с потенциальными партнерами, покупателями и поставщиками. Участие в контактной бирже бесплатное. Регистрация: https://ej.uz/jmx5

Ценные мероприятия для профессионалов

26 ноября в 13:00 в зале № 2 состоится официальное открытие выставки Tech Industry 2026. Также в первый день выставки в 11:00 в конференц-зале № 1 пройдет мероприятие, организованное компанией Schneider Electric, а в 14:15 пройдет технический семинар From Components to Complete Solutions – Engineering Insights & Real-World Applications. В свою очередь, 27 ноября с 13:15 до 15:00 желающие могут посетить семинар Swagelok Helsinki под названием From Components to Complete Solutions – Engineering Insights & Real-World Applications. Программа мероприятий Tech Industry 2026: www.techindustry.lv/lv/events

Время работы:

26-27 ноября – 10.00–18.00

28 ноября – 10.00–17.00

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