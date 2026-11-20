Человечество преодолело новый рубеж в исследовании космоса. 19 ноября испанская станция дальней космической связи NASA приняла радиосигнал легендарного аппарата Voyager 1, которому потребовалось более 24 часов, чтобы добраться до Земли.

Впервые сообщение от созданного человеком космического аппарата пришло с расстояния, превышающего одни световые сутки.

Как сообщает испанская газета EL PAÍS, исторический сигнал приняла 70-метровая антенна DSS-63, расположенная в Робледо-де-Чавела неподалёку от Мадрида.

18 ноября Voyager 1 преодолел символическую границу в 25,902 миллиарда километров от Земли. Именно такое расстояние свет и радиоволны проходят за 24 часа.

По расчётам NASA, аппарат достиг этого рубежа в 11:16:07 по испанскому времени. Отправленный в тот момент сигнал должен был достичь Земли на следующий день, 19 ноября, примерно в 11:16:09.

Дополнительные две секунды объясняются движением Земли, которая за время путешествия радиоволн немного удалилась от аппарата.

В назначенный момент именно испанская станция могла поддерживать связь с Voyager 1. Две другие станции сети NASA — в американском Голдстоуне и австралийской Канберре — находились в неподходящем положении относительно космического аппарата.

По данным EL PAÍS, в 11:16 19 ноября система мониторинга NASA показывала активный приём сигнала Voyager 1 мадридской антенной.

Почти полвека в космосе

Voyager 1 был запущен 5 сентября 1977 года. Первоначально его миссия заключалась в исследовании Юпитера и Сатурна, однако после выполнения основных задач аппарат продолжил путешествие к границам Солнечной системы.

В августе 2012 года он пересёк гелиопаузу — границу области, в которой преобладает влияние солнечного ветра, — и вышел в межзвёздное пространство.

Сегодня Voyager 1 остаётся самым удалённым от Земли объектом, созданным человеком.

Несмотря на возраст, аппарат продолжает передавать научные данные. Однако поддерживать связь с ним становится всё сложнее. Энергетические ресурсы постепенно истощаются, поэтому инженерам NASA приходится отключать часть оборудования, чтобы продлить работу оставшихся приборов.

Ответа теперь приходится ждать больше двух суток

Преодоление рубежа в одни световые сутки означает, что даже радиосигналы, распространяющиеся со скоростью света, не могут обеспечить быструю связь с аппаратом.

Команда с Земли теперь добирается до Voyager 1 более 24 часов. Если аппарат немедленно отправит ответ, его получение потребует ещё более суток.

Таким образом, даже самый быстрый обмен командой и ответом занимает более 48 часов.

При этом специалисты NASA продолжают управлять аппаратом, находящимся в межзвёздном пространстве почти полвека после запуска.

Исторический сигнал, принятый в Испании, стал очередным подтверждением того, что Voyager 1 всё ещё способен поддерживать связь с Землёй на расстоянии, которое ещё недавно казалось практически недостижимым.

Впереди у аппарата новые миллиарды километров путешествия. Но уже сейчас каждый его радиосигнал представляет собой послание из прошлого — сообщение, отправленное более суток назад из глубин межзвёздного пространства.