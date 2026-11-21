ФБР расследует кибератаку на базу данных, через которую правоохранительные органы обмениваются данными о преступниках и ордерах на арест. Это уже второй подобный инцидент в системах ФБР за последние месяцы.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) расследует предполагаемый взлом Национального центра криминальной информации (NCIC) - центральной базы данных ведомства, через которую федеральные, региональные и местные органы власти обмениваются информацией об ордерах на арест, судимостях и проверках биографических данных. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили телеканалы CNN и NBC News.

Если подозрения подтвердятся, это будет второй случай за несколько месяцев, когда злоумышленникам удалось обойти защиту одной из систем ФБР. В сентябре хакерская группировка ShinyHunters, специализирующаяся на цифровом вымогательстве, получила доступ к платформе вакансий ФБР и конфиденциальным персональным данным как действующих, так и бывших сотрудников ведомства. Кто стоит за новой атакой, не уточняется.

По данным CNN, в самом ФБР об инциденте стало известно 19 ноября. Спустя два дня, 21 ноября, президент США Дональд Трамп также прокомментировал произошедшее. "Только что узнал об этом. Нехорошо", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Еще один взлом - в министерстве сельского хозяйства США

NBC News также сообщает о кибератаке на министерство сельского хозяйства США (USDA), произошедшей 18 ноября. По словам представителей ведомства, знакомых с ситуацией, под удар попала система, использующаяся для выплат фермерам. При этом чиновники опасаются, что злоумышленники используют полученный доступ для проникновения к более чувствительной информации, отмечает телеканал.

Серия технических сбоев и сотни миллионов пострадавших пользователей

За последние несколько дней в США произошли многочисленные технические сбои, затронувшие как частный, так и государственный сектор. Проблемы фиксировались, в частности, с системами управления воздушным движением, платежными сервисами, а также с приложениями Microsoft, включая Outlook. Почти пять часов было парализовано авиасообщение по всей стране. Из-за сбоя в работе сервисов Microsoft пострадали сотни миллионов пользователей и компаний по всему миру. Кроме того, вышла из строя строго засекреченная коммуникационная сеть Агентства национальной безопасности США (АНБ).

Американские власти, комментируя эти случаи, заявили, что не видят признаков причастности преступных группировок или иностранных государств. Администрация Трампа неоднократно уверяла, что безопасности граждан и ИТ-систем страны ничто не угрожает. Однако на фоне последних сбоев Белый дом все же был вынужден отправить в отставку главу управления по кибербезопасности Шона Кэрнкросса.