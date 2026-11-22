Военно-морские силы (ВМС) США отказались от планов переименовать строящийся авианосец класса «Джеральд Форд» в честь действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исполняющего обязанности министра военно-морских сил Хунга Као.

Во время первого президентского срока Трампа ВМС США объявили, что авианосец решили назвать именем чернокожего моряка Дориса Миллера, который во время нападения Японии на Перл-Харбор помогал защищать американские войска.

В августе телекомпания со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждениями, сообщила, что в ВМС рассматривали возможность переименовать авианосец в честь Трампа. Однако в августе Пентагон не стал комментировать сообщения CNN о возможном переименовании корабля.

«Нет намерения менять название эсминца USS Doris Miller», — сказал пресс-секретарь врио министра военно-морских сил Хунг Као.

Авианосец изначально планировалось назвать USS Doris Miller в честь Дориса Миллера. Во время нападения Японии на Перл-Харбор в декабре 1941 года он вынес из-под обстрела тяжелораненого капитана, а затем открыл огонь по японским самолетам из зенитной установки и стрелял, пока не кончились боеприпасы. Ему удалось сбить один из японских самолетов.

В мае 1942 года Миллер получил Крест военно-морских сил — вторую по значимости военную награду США.

Авианосец станет четвертым кораблем класса «Джеральд Форд». Его закладка запланирована на конец 2026 года, а поступление на боевое дежурство ожидается не ранее 2034 года.