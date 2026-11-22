Во вторник, 24 ноября, жители Латвии смогут увидеть суперлуние — полную Луну, которая будет немного крупнее и ярче обычной. Правда, чтобы полюбоваться этим зрелищем, понадобится ясное небо.

Почему Луна вдруг становится «супер»? Всё довольно просто. Она движется вокруг Земли не по идеальному кругу, а по слегка вытянутой орбите. Поэтому иногда оказывается ближе к нам, иногда дальше. Если сближение совпадает с полнолунием, получается суперлуние.

В этот раз расстояние между Землёй и Луной составит около 361 тысячи километров. По сравнению с самым далёким полнолунием лунный диск может выглядеть примерно на 14% крупнее и на 30% ярче.

Но не стоит ждать огромного светящегося шара на полнеба. Невооружённым глазом разницу между обычной полной Луной и суперлунием заметить довольно трудно. Зато если посмотреть на Луну сразу после её восхода, когда она находится низко над горизонтом, она может показаться необыкновенно большой. Правда, это уже оптическая иллюзия: наш мозг сравнивает Луну с деревьями и домами и преувеличивает её размеры.

Ноябрьское полнолуние носит забавное название — Бобровая Луна. Оно пришло из Северной Америки, где в это время года бобры готовятся к зиме, укрепляют свои жилища и делают запасы.

Само полнолуние наступит 24 ноября в 16.53 по латвийскому времени. В Риге Луна взойдёт ещё днём, примерно в 14.57, но лучше всего наблюдать её после наступления темноты. Причём торопиться необязательно: почти полной она будет выглядеть и 23-го, и 25 ноября.

Никаких телескопов для наблюдения не требуется. Достаточно выглянуть в окно или выйти на улицу, если небо не затянуто облаками.

А если ноябрьская погода всё-таки испортит представление, следующая возможность появится уже 24 декабря. Тогда Луна подойдёт к Земле ещё ближе, чем в ноябре.