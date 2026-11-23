В Иране легальная копия GTA 6 стоит дороже минимальной зарплаты, а ее загрузка через местную сеть может длиться до 72 часов.

Мировой релиз игры GTA 6 обернулся для геймеров из Ирана серьезными финансовыми и техническими трудностями. Из-за экономического кризиса и падения курса риала легальная копия стоит в стране около 210 млн риалов, что превышает минимальную месячную зарплату.

При мировой цене в 80 долларов иранские банковские карты не работают из-за санкций, поэтому игрокам приходится искать иностранные подарочные карты или покупать общие аккаунты через серый рынок в Telegram примерно за 30 долларов, рискуя столкнуться с мошенниками. Об этом сообщило издание C14.

Даже после оплаты главной проблемой остается загрузка файла размером 200-210 ГБ. После прошлогодней войны с Израилем и США часть антенн в стране оказалась повреждена, а сам интернет подорожал на 40% и работает с постоянными перебоями.

Если за границей игру можно скачать за полчаса, то внутри Ирана процесс занимает от 15 до 72 часов, что вызвало волну сатиры в соцсетях. "С такой скоростью интернета в Иране, я думаю, загрузка 200 ГБ GTA закончится к моменту выхода следующей части", - пошутил один из пользователей.

При этом власти официально осуждают подобные игры, а серию GTA в стране ранее назвали "коробкой грехов" из-за сцен насилия и западных ценностей. Однако на практике молодежь массово обходит государственные блокировки с помощью VPN-сервисов, а около 65% местного игрового рынка работает через неофициальные каналы.

Хотя за последние три года число активных геймеров в стране сократилось с 34 до 29 млн человек из-за падения доходов, видеоигры остаются для молодых иранцев главным способом отвлечься от тяжелой повседневной реальности. "Мы настолько бессильны контролировать свою собственную судьбу", - признался один из игроков.