В ночь с 24 на 25 ноября жители Латвии и других европейских стран смогут наблюдать необычное астрономическое явление — Бобровую суперлуну. Ночное светило будет казаться немного крупнее и ярче обычного, а особенно эффектно Луна выглядит у самого горизонта.

Как сообщает Euronews, ноябрьское полнолуние в этом году совпадает с периодом, когда Луна находится сравнительно близко к Земле.

Почему Луну называют Бобровой?

Название «Бобровая Луна» связано с традициями североамериканских народов. В это время года бобры активно готовятся к зиме, укрепляют свои жилища и запасают пищу.

Такое название закрепилось за ноябрьским полнолунием и сегодня широко используется в астрономических календарях.

Чем суперлуние отличается от обычного полнолуния?

Луна движется вокруг Земли не по идеально круглой, а по эллиптической орбите. Поэтому расстояние между двумя небесными телами постоянно меняется.

Ближайшая к Земле точка лунной орбиты называется перигеем, а самая удалённая — апогеем.

Когда полнолуние происходит вблизи перигея, возникает явление, которое принято называть суперлунием.

По сравнению с полнолунием в наиболее удалённой точке орбиты Луна может выглядеть примерно на 14% крупнее и на 30% ярче. Однако для невооружённого глаза разница обычно не столь очевидна.

Когда лучше наблюдать Луну в Латвии?

Для наблюдения не понадобятся телескопы или специальное оборудование. Достаточно ясного неба и места с хорошим обзором.

Астрономы советуют обратить внимание на Луну во время её восхода, когда она находится низко над горизонтом.

Именно в этот момент возникает так называемая лунная иллюзия: рядом с деревьями, зданиями и другими земными объектами Луна кажется значительно больше, чем высоко в небе.

В Латвии наблюдать явление можно вечером 24 ноября и в ночь на 25 ноября, если позволит облачность. Особенно удачными местами станут открытые пространства, возвышенности и участки побережья с хорошим обзором восточной части неба.

Следующая суперлуна появится в канун Рождества

Ноябрьское суперлуние станет предпоследним в 2026 году.

Следующее ожидается 24 декабря — в канун Рождества, который отмечают во многих европейских странах.

Затем подобные явления прогнозируются 22 января и 20 февраля 2027 года.

Может ли суперлуние повлиять на приливы?

Приближение Луны к Земле немного усиливает её гравитационное воздействие на океаны.

По данным Королевских музеев Гринвича, разница между приливами при обычном полнолунии и суперлунии зачастую составляет лишь несколько сантиметров.

Однако в сочетании с другими факторами высокие приливы могут создавать проблемы в прибрежных районах.

В частности, на западном побережье США в конце ноября ожидаются необычно высокие приливы. В районе Сан-Франциско уровень воды местами может подняться почти на метр выше обычного, создавая угрозу подтопления низко расположенных территорий.

Для жителей Латвии же Бобровая суперлуна прежде всего станет возможностью полюбоваться одним из самых красивых небесных явлений поздней осени.