16-летний уроженец Латвии Хенрийс Дандзбергс оказался в центре внимания международного технологического сообщества. Ради собственного бизнеса подросток решил отказаться от учебы в средней школе, а его стартап Polemos Industries, занимающийся разработкой ракет с искусственным интеллектом, получил инвестиции в размере 500 тысяч долларов. Об этом сообщает TV3 со ссылкой на американский журнал Wired.

Средства молодому предпринимателю выделил известный американский стартап-акселератор Y Combinator. Как отмечает Wired, Дандзбергс может оказаться одним из самых молодых основателей компаний в сфере оборонных технологий.

Несмотря на юный возраст, у Хенрийса уже есть немалый опыт технических разработок. В детстве он жил в разных странах — Индонезии, Австралии и Испании. Во время пандемии Covid-19 его семья вернулась в Латвию. Подросток учился в Astra Nova — школе, связанной с образовательной инициативой Ad Astra, которую основал Илон Маск.

Интерес к технологиям проявился у Хенрийса достаточно рано. Он занимался робототехникой, конструировал бионическую руку, работал над системами для беспилотников и экспериментировал с космическими технологиями.

Заняться оборонными разработками его побудила полномасштабная война России против Украины. По словам предпринимателя, он хочет создавать технологии, способные защищать Латвию, другие европейские государства, а также украинских и американских военнослужащих.

Главная цель Polemos Industries — разработать сравнительно недорогие высокоточные ракеты с интеллектуальной системой управления, способные эффективно работать даже в условиях радиоэлектронных помех. Компания рассчитывает сделать поражение военных целей значительно менее затратным.

Впрочем, столь амбициозные планы 16-летнего предпринимателя поначалу вызвали сомнения даже у опытных инвесторов. Наставник Дандзбергса в Y Combinator Харж Тагар признался, что первоначально скептически оценивал возможности подростка. Обсуждалось и его решение оставить школу ради бизнеса.

Тем не менее, инвесторы поверили в перспективы проекта, и Polemos Industries вошла в осеннюю программу Y Combinator 2026 года.

При этом развитие автономного вооружения вызывает серьезные этические вопросы. Эксперты предупреждают о рисках, связанных с возможными ошибками искусственного интеллекта, последствиями применения таких систем и доступностью подобных технологий.

В материале Wired приводится мнение Фергуса Маккензи-Уилсона, который основал компанию по производству военных беспилотников в 20-летнем возрасте. Он считает, что молодые разработчики не всегда в полной мере осознают последствия создания оружия.

Сам Хенрийс убежден, что автономные системы неизбежно станут важной частью военных технологий будущего, и намерен участвовать в их развитии.