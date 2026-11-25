Китай впервые отправил на собственную космическую станцию иностранного астронавта. В составе экипажа корабля «Шэньчжоу-24», стартовавшего утром 25 ноября, находится 40-летний пакистанский военный летчик Мухаммед Зишан Али. На орбите он проведет около пяти дней и займется научными экспериментами, в том числе исследованиями организмов, которые в будущем могут обеспечивать космонавтов пищей и кислородом. Одновременно Китай готовится установить собственный рекорд продолжительности пребывания человека в космосе.
Китай сделал важный шаг в развитии своей пилотируемой космической программы, впервые включив иностранного астронавта в экипаж корабля, направляющегося на орбитальную станцию «Тяньгун» («Небесный дворец»).
В среду, 25 ноября, с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с пилотируемым кораблем «Шэньчжоу-24». Запуск состоялся в 8:18 по пекинскому времени, или в 2:18 по латвийскому.
Примерно через десять минут корабль успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту, сообщило Китайское агентство пилотируемых космических полетов.
Кто отправился в космос?
На борту «Шэньчжоу-24» находятся три человека:
- Тан Хунбо — командир экипажа, опытный китайский астронавт;
- У И — бортинженер;
- Мухаммед Зишан Али — 40-летний военный летчик из Пакистана, специалист по научной полезной нагрузке.
Для Али этот полет стал историческим: он первый гражданин Пакистана, отправившийся на орбиту, и первый иностранный участник китайской пилотируемой космической миссии. До этого на станции «Тяньгун» работали только китайские астронавты.
Полет стал результатом сотрудничества двух стран в космической сфере. В феврале 2025 года Китай и Пакистан заключили соглашение о подготовке пакистанских кандидатов к пилотируемым миссиям.
Для Пекина включение иностранного участника также означает переход к более широкому международному использованию собственной орбитальной станции.
Зачем пакистанский астронавт отправился на «Тяньгун» всего на пять дней?
В отличие от китайских коллег, которым предстоит длительная работа на станции, Мухаммед Зишан Али отправился в краткосрочную экспедицию. Ожидается, что он проведет на орбите около пяти дней, после чего вернется на Землю на корабле «Шэньчжоу-23» вместе с частью предыдущего экипажа станции.
Несмотря на небольшую продолжительность полета, программа Али включает несколько научных экспериментов. Один из них посвящен выращиванию фотосинтезирующих микроорганизмов в условиях невесомости. Ученые изучают возможность использования таких организмов в будущих системах жизнеобеспечения космических станций и кораблей.
Идея заключается в том, что они способны использовать углекислый газ и выделять кислород, а некоторые виды потенциально могут служить источником питательных веществ. Подобные технологии особенно важны для будущих длительных экспедиций, когда регулярная доставка запасов с Земли будет затруднена.
Еще одно исследование касается влияния космического полета на семена киноа — растения, которое рассматривают как перспективную сельскохозяйственную культуру для выращивания в сложных условиях.
Такие эксперименты помогают ученым лучше понять, как невесомость и космическая среда влияют на живые организмы.
Кто сейчас находится на китайской станции?
До запуска нового корабля на «Тяньгун» работал экипаж миссии «Шэньчжоу-23»:
- Чжу Янчжу;
- Чжан Чжиюань;
- Ли Цзяин.
Ли Цзяин стала первой женщиной-астронавтом из Гонконга, отправившейся на китайскую орбитальную станцию.
После прибытия нового корабля часть прежнего экипажа завершит свою экспедицию. На Землю вместе с пакистанским астронавтом должны вернуться Чжан Чжиюань и Ли Цзяин. А вот Чжу Янчжу останется на орбите — ему предстоит выполнить еще более продолжительную миссию.
Китай готовится к первому годовому полету
Чжу Янчжу должен провести на орбите в общей сложности около 12 месяцев. Если программа будет выполнена, это станет первым в истории китайской пилотируемой космонавтики годовым пребыванием астронавта в космосе. Такие экспедиции необходимы для изучения того, как длительная невесомость влияет на человеческий организм.
Во время продолжительных полетов у космонавтов могут происходить изменения мышечной и костной ткани, перераспределение жидкости в организме и другие физиологические процессы. Ученым также важно понять, как длительная изоляция и работа в ограниченном пространстве сказываются на состоянии экипажа.
Полученные данные могут пригодиться при подготовке будущих полетов к Луне и более удаленным объектам Солнечной системы.
Зачем Китаю собственная космическая станция?
«Тяньгун» — постоянно действующая китайская орбитальная станция, предназначенная для проведения научных исследований и длительного пребывания экипажей. Китай создал ее самостоятельно и использует для экспериментов в области биологии, медицины, материаловедения и космических технологий. Обычно на станции работают три астронавта, а во время смены экипажей количество людей на борту временно увеличивается.
При этом «Тяньгун» не является частью Международной космической станции (МКС): это самостоятельный орбитальный комплекс. Допуск пакистанского астронавта показывает, что Китай начинает расширять международное участие в своей пилотируемой программе.
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Следующая цель — Луна
Китай планирует отправить своих астронавтов на поверхность Луны до 2030 года. Для этого разрабатываются новые пилотируемые корабли, ракеты-носители и посадочные аппараты.
Опыт работы на «Тяньгун», включая длительные экспедиции и эксперименты с системами жизнеобеспечения, помогает отрабатывать технологии для будущих полетов.
Нынешняя миссия важна сразу по двум причинам: она впервые открывает китайскую станцию для иностранного астронавта и продолжает подготовку к более длительному пребыванию людей за пределами Земли.
Если планы будут выполнены, Китай получит новые данные о возможности годовой работы человека в космосе, а Пакистан — первый опыт участия своего представителя в орбитальной экспедиции.
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