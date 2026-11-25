Китай впервые отправил на собственную космическую станцию иностранного астронавта. В составе экипажа корабля «Шэньчжоу-24», стартовавшего утром 25 ноября, находится 40-летний пакистанский военный летчик Мухаммед Зишан Али. На орбите он проведет около пяти дней и займется научными экспериментами, в том числе исследованиями организмов, которые в будущем могут обеспечивать космонавтов пищей и кислородом. Одновременно Китай готовится установить собственный рекорд продолжительности пребывания человека в космосе.

Китай сделал важный шаг в развитии своей пилотируемой космической программы, впервые включив иностранного астронавта в экипаж корабля, направляющегося на орбитальную станцию «Тяньгун» («Небесный дворец»).

В среду, 25 ноября, с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с пилотируемым кораблем «Шэньчжоу-24». Запуск состоялся в 8:18 по пекинскому времени, или в 2:18 по латвийскому.

Примерно через десять минут корабль успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту, сообщило Китайское агентство пилотируемых космических полетов.

Кто отправился в космос?

На борту «Шэньчжоу-24» находятся три человека:

Тан Хунбо — командир экипажа, опытный китайский астронавт;

У И — бортинженер;

Мухаммед Зишан Али — 40-летний военный летчик из Пакистана, специалист по научной полезной нагрузке.

Для Али этот полет стал историческим: он первый гражданин Пакистана, отправившийся на орбиту, и первый иностранный участник китайской пилотируемой космической миссии. До этого на станции «Тяньгун» работали только китайские астронавты.

Полет стал результатом сотрудничества двух стран в космической сфере. В феврале 2025 года Китай и Пакистан заключили соглашение о подготовке пакистанских кандидатов к пилотируемым миссиям.

Для Пекина включение иностранного участника также означает переход к более широкому международному использованию собственной орбитальной станции.

Зачем пакистанский астронавт отправился на «Тяньгун» всего на пять дней?

В отличие от китайских коллег, которым предстоит длительная работа на станции, Мухаммед Зишан Али отправился в краткосрочную экспедицию. Ожидается, что он проведет на орбите около пяти дней, после чего вернется на Землю на корабле «Шэньчжоу-23» вместе с частью предыдущего экипажа станции.

Несмотря на небольшую продолжительность полета, программа Али включает несколько научных экспериментов. Один из них посвящен выращиванию фотосинтезирующих микроорганизмов в условиях невесомости. Ученые изучают возможность использования таких организмов в будущих системах жизнеобеспечения космических станций и кораблей.

Идея заключается в том, что они способны использовать углекислый газ и выделять кислород, а некоторые виды потенциально могут служить источником питательных веществ. Подобные технологии особенно важны для будущих длительных экспедиций, когда регулярная доставка запасов с Земли будет затруднена.

Еще одно исследование касается влияния космического полета на семена киноа — растения, которое рассматривают как перспективную сельскохозяйственную культуру для выращивания в сложных условиях.

Такие эксперименты помогают ученым лучше понять, как невесомость и космическая среда влияют на живые организмы.

Кто сейчас находится на китайской станции?

До запуска нового корабля на «Тяньгун» работал экипаж миссии «Шэньчжоу-23»:

Чжу Янчжу;

Чжан Чжиюань;

Ли Цзяин.

Ли Цзяин стала первой женщиной-астронавтом из Гонконга, отправившейся на китайскую орбитальную станцию.

После прибытия нового корабля часть прежнего экипажа завершит свою экспедицию. На Землю вместе с пакистанским астронавтом должны вернуться Чжан Чжиюань и Ли Цзяин. А вот Чжу Янчжу останется на орбите — ему предстоит выполнить еще более продолжительную миссию.

Китай готовится к первому годовому полету

Чжу Янчжу должен провести на орбите в общей сложности около 12 месяцев. Если программа будет выполнена, это станет первым в истории китайской пилотируемой космонавтики годовым пребыванием астронавта в космосе. Такие экспедиции необходимы для изучения того, как длительная невесомость влияет на человеческий организм.

Во время продолжительных полетов у космонавтов могут происходить изменения мышечной и костной ткани, перераспределение жидкости в организме и другие физиологические процессы. Ученым также важно понять, как длительная изоляция и работа в ограниченном пространстве сказываются на состоянии экипажа.

Полученные данные могут пригодиться при подготовке будущих полетов к Луне и более удаленным объектам Солнечной системы.

Зачем Китаю собственная космическая станция?

«Тяньгун» — постоянно действующая китайская орбитальная станция, предназначенная для проведения научных исследований и длительного пребывания экипажей. Китай создал ее самостоятельно и использует для экспериментов в области биологии, медицины, материаловедения и космических технологий. Обычно на станции работают три астронавта, а во время смены экипажей количество людей на борту временно увеличивается.

При этом «Тяньгун» не является частью Международной космической станции (МКС): это самостоятельный орбитальный комплекс. Допуск пакистанского астронавта показывает, что Китай начинает расширять международное участие в своей пилотируемой программе.

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Следующая цель — Луна

Китай планирует отправить своих астронавтов на поверхность Луны до 2030 года. Для этого разрабатываются новые пилотируемые корабли, ракеты-носители и посадочные аппараты.

Опыт работы на «Тяньгун», включая длительные экспедиции и эксперименты с системами жизнеобеспечения, помогает отрабатывать технологии для будущих полетов.

Нынешняя миссия важна сразу по двум причинам: она впервые открывает китайскую станцию для иностранного астронавта и продолжает подготовку к более длительному пребыванию людей за пределами Земли.

Если планы будут выполнены, Китай получит новые данные о возможности годовой работы человека в космосе, а Пакистан — первый опыт участия своего представителя в орбитальной экспедиции.