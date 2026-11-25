В ночь на 25 ноября над Землей взошла Бобровая Луна — первое из грядущих суперлуний осени и зимы.

Она приблизилась к Земле на расстояние около 360 тыс. км. Это почти на 25 тыс. км ближе средней дистанции между планетой и ее спутником — 384,4 тыс. км.

Площадь диска Луны визуально была больше средней примерно на 15% и на 30% ярче.

В Латвии наблюдать явление можно вечером 24 ноября и в ночь на 25 ноября. Особенно удачными местами станут открытые пространства, возвышенности и участки побережья с хорошим обзором восточной части неба.

Ноябрьское суперлуние станет предпоследним в 2026 году. Следующее ожидается 24 декабря — в канун Рождества, который отмечают во многих европейских странах.

Бобровая Луна — традиционное название ноябрьского полнолуния. Это историческое название полной Луны в определённый месяц года.

Название пришло из традиций североамериканских индейских народов и позднее закрепилось в американских фермерских альманахах.

Есть несколько объяснений названия. Во-первых, бобры готовятся к зиме: в ноябре они активно укрепляют плотины и делают запасы. Во-вторых, в разгаре сезон охоты на бобров: исторически ноябрь был временем установки ловушек на бобров ради их ценного меха.