Четыре года назад человечество впервые намеренно изменило орбиту небесного тела. Теперь ученые смогли подробно рассмотреть последствия этого эксперимента. Как сообщило 25 ноября Европейское космическое агентство ( ЕКА ), аппарат Hera обнаружил на астероиде Диморф гигантский кратер, а вокруг него — сотни каменных глыб, о существовании которых ранее не знали.

Один удар изменил не только орбиту астероида

26 сентября 2022 года американский космический аппарат DART намеренно столкнулся с небольшим астероидом Диморф, диаметр которого составляет всего 151 метр.

Это небесное тело обращается вокруг более крупного астероида Дидим диаметром около 730 метров. Вместе они движутся вокруг Солнца и сейчас находятся на расстоянии 193,5 млн километров от Земли.

Эксперимент NASA преследовал вполне конкретную цель — выяснить, можно ли изменить движение астероида с помощью столкновения с космическим аппаратом.

Результат превзошел ожидания: период обращения Диморфа вокруг Дидима сократился на 33 минуты. Однако земные телескопы позволяли измерить изменение орбиты, но не давали возможности подробно рассмотреть повреждения самого астероида.

Теперь европейская миссия Hera добралась до места столкновения и начала передавать снимки.

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Кратер занял практически всю сторону небесного тела

До получения новых фотографий ученые рассматривали несколько вариантов развития событий. Одни предполагали, что на астероиде образовался кратер, другие ожидали изменения его общей формы, третьи допускали, что внешне он практически не изменился.

Как ни удивительно, все три предположения отчасти подтвердились.

На стороне Диморфа, подвергшейся удару, образовался кратер размером со спортивный стадион. Он простирается на всю ширину астероида, придавая одной его стороне уплощенную форму. При этом остальные участки поверхности выглядят практически так же, как на фотографиях, полученных в 2022 году. Даже расположение многих каменных глыб осталось прежним.

Однако последствия столкновения оказались заметны не только на поверхности. По словам научного сотрудника миссии Hera Михаэля Кюпперса, после удара астероид начал хаотично вращаться во время движения по орбите вокруг Дидима.

Вокруг астероидов обнаружили сотни неизвестных объектов

Еще одной неожиданностью для исследователей стали сотни каменных глыб размером в несколько метров, движущихся вокруг двойной системы астероидов. Их удалось обнаружить благодаря съемке с длительной экспозицией.

Теперь инженерам придется учитывать присутствие этих объектов при планировании дальнейшего сближения Hera с астероидами. Сейчас европейский аппарат размером с небольшой автомобиль находится примерно в 25–30 километрах от них. Из-за чрезвычайно слабой гравитации небесных тел ему приходится регулярно использовать двигатели для корректировки траектории.

Средняя скорость движения аппарата относительно астероидов составляет всего 12 сантиметров в секунду — значительно медленнее человеческого шага.

Зачем человечеству знать, насколько сильно пострадал астероид?

Первые подробные изображения Диморфа представили в символичном месте — зале динозавров Берлинского музея естествознания. Именно столкновение с астероидом около 66 млн лет назад стало причиной массового вымирания, в результате которого исчезли нептичьи динозавры.

Теперь человечество впервые получило экспериментальное подтверждение того, что способно целенаправленно изменить движение астероида.

При этом ни Диморф, ни Дидим не представляли угрозы для Земли. Они были выбраны для проверки технологии, которая в будущем может пригодиться при обнаружении действительно опасного небесного тела.

Самого факта успешного отклонения астероида недостаточно для создания надежной системы планетарной защиты. Ученым необходимо понимать, насколько результат удара зависит от размеров, массы, состава и внутреннего строения небесного тела. От этого будет зависеть точность расчетов при проведении подобных операций в будущем. Именно эту задачу предстоит решить европейской миссии Hera.

В январе к астероидам отправятся еще два аппарата

Полученные фотографии — лишь начало масштабного исследования. В декабре Hera должна приблизиться к астероидам примерно на 13 километров, что позволит получить изображения поверхности с более высоким разрешением.

В январе 2027 года планируется выпустить два миниатюрных спутника размером с обувную коробку.

Первый, Juventas, разработанный под руководством Люксембурга, впервые попытается исследовать внутреннюю структуру астероида при помощи низкочастотного радара. Впоследствии он должен попытаться совершить посадку на Диморф.

Второй, Milani, созданный под руководством Италии, займется изучением состава поверхности астероидов и окружающей их пыли.

Вместе три космических аппарата позволят ученым получить значительно более полную картину последствий столкновения.

В разработке Hera и ее спутников участвовали компании из 18 государств — членов Европейского космического агентства.

Следующая цель — знаменитый астероид Апофис

Европейское космическое агентство совместно с японским агентством JAXA уже готовит следующую миссию в области планетарной защиты — Ramses. Ее целью станет астероид Апофис, который в пятницу, 13 апреля 2029 года, пройдет примерно в 32 000 километров над поверхностью Земли. Это ближе, чем находятся геостационарные спутники.

Столкновение с нашей планетой исключено, однако столь тесное сближение представляет огромный научный интерес. Земное притяжение может повлиять на вращение астероида, состояние его поверхности и даже внутреннее строение. Аппарат Ramses должен проследить за этими изменениями.

Если миссия Hera помогает понять, как астероид реагирует на искусственный удар, то Ramses позволит изучить последствия естественного гравитационного воздействия планеты.

Результаты обеих миссий должны приблизить ученых к созданию технологии, которая в случае реальной космической угрозы позволит не просто обнаружить опасный астероид, но и изменить его траекторию.