В среду администрация Трампа дала ракетной компании SpaceX (источник на английском языке) Илона Маска зеленый свет на развертывание миллиона спутников, которые, как она заявила, должны создать центры обработки данных в космосе, поскольку правительства все чаще ищут альтернативные способы снабжения систем искусственного интеллекта энергией.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) назвала выданное разрешение историческим первым шагом в условиях гонки в области искусственного интеллекта. По ее словам, миллион «орбитальных вычислительных модулей» компании SpaceX, образующих созвездие центров обработки данных под названием Starmind, будут обрабатывать огромные объемы данных, которые затем будут использоваться на Земле.

«Америка ведет мир в эпоху суперинтеллекта», – говорится в заявлении председателя FCC Брендана Карра, назначенного президентом Дональдом Трампом (источник на английском языке). Он добавил, что принятое в среду решение «открывает смелый новый рубеж».

В более подробном приказе о разрешении (источник на английском языке), опубликованном FCC, указывается, что SpaceX должна запустить по меньшей мере «одну разрешенную космическую станцию» к 2033 году, а затем постепенно увеличивать их число до 2040 года. Маск приветствовал это решение в социальных сетях.

В своем решении FCC заявила, что предлагаемое компанией SpaceX созвездие Starmind соответствует ее правилам по космическому мусору и что запуск спутников «служит общественным интересам». При этом комиссия признала, что до принятия решения в среду получила «значительное количество» отзывов от общественности, включая ходатайства с требованием отклонить заявку SpaceX.

Самый богатый человек в мире давно обещает создать в космосе огромные центры обработки данных, работающие на солнечной энергии, чтобы помогать работе инструментов ИИ на Земле. Но ученые и отраслевые эксперты подчеркивают наличие огромных технических и финансовых препятствий, а также целого ряда экологических проблем, включая загрязнение атмосферы, вызываемое запусками и повторным входом аппаратов в атмосферу.

Сторонники размещения центров обработки данных в космосе утверждают, что использование солнечной энергии позволит снизить нагрузку на энергосистемы и уменьшить потребность в огромных вычислительных комплексах на Земле, а также в ресурсах, таких как вода, необходимая для их охлаждения.

Европейские центры обработки данных в космосе?

Европейский союз также изучает возможности создания центров обработки данных в космосе.

Исследование Европейской комиссии по программе Horizon Europe ASCEND по оценке осуществимости, продолжавшееся 16 месяцев и профинансированное на 2 млн евро, которое проводил возглавляемый промышленностью исследовательский консорциум, показало, что строительство работающих на солнечной энергии центров обработки данных на орбите технически и экономически осуществимо. В документе предложено начать с развертывания мощности в 10 МВт к 2036 году с последующим увеличением до 1 ГВт к 2050 году.

A обзор Европейского парламента (источник на английском языке) предложения ASCEND, подготовленный в апреле, отметил, что центры обработки данных в космосе могли бы ослабить ограничения для наземных центров, в том числе их высокое энергопотребление. При этом в документе подчеркивалось, что «основным барьером является экономика, а не техника, и решающее значение будут иметь будущие затраты на запуск».

Тем временем Китай в мае 2025 года вывел на орбиту первый кластер из 12 спутников для вычислений в сфере ИИ в качестве начальной фазы своей планируемой группировки для вычислений «Three-Body Computing Constellation» из 2800 спутников, которую реализуют ADA Space и Zhejiang Lab.