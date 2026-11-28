То, что на Земле отправляется в контейнер для макулатуры, на Луне может стать ценным строительным ресурсом. Исследователи американского Университета Пердью разработали теплоизоляционный материал на основе переработанного картона и искусственного аналога лунного грунта.

В перспективе технология может помочь создать безопасные жилые модули для астронавтов и сократить расходы на освоение Луны, пишет Space.com.

Почему на Луне придется экономить каждый килограмм?

Одним из главных препятствий на пути создания обитаемой лунной базы остается стоимость доставки грузов с Земли. По приводимым оценкам, транспортировка одного килограмма груза на поверхность Луны сейчас может обходиться примерно в 1,2 млн долларов. Поэтому ученые ищут способы производить необходимые материалы непосредственно на месте.

Особые надежды исследователи возлагают на реголит — рыхлый слой измельченных горных пород и пыли, покрывающий лунную поверхность.

Ранее уже предлагалось использовать его для изготовления строительных блоков с помощью 3D-печати, производства солнечных батарей и даже выращивания сельскохозяйственных культур. Теперь ученые нашли еще одно возможное применение этому ресурсу — теплоизоляцию жилых помещений.

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Картон, который не придется выбрасывать

Профессор химии Александр Вэй и аспирант Джейкоб Стейкер из Университета Пердью разработали технологию создания аэрогелей из двух компонентов: целлюлозных волокон, полученных из бумажных и картонных отходов, и материала, имитирующего лунный реголит.

Аэрогели представляют собой чрезвычайно легкие пористые материалы, значительную часть объема которых занимает пустое пространство. Благодаря своей структуре они способны эффективно препятствовать передаче тепла.

«Представьте себе аэрогель как высокотехнологичный термос для лунной базы», — объясняет Стейкер.

На Луне, где температура поверхности может резко меняться в зависимости от освещенности, эффективная теплоизоляция будет необходима не только для комфорта астронавтов, но и для сокращения энергозатрат на поддержание подходящей температуры внутри помещений.

Особенно интересно то, что один из компонентов нового материала будущие обитатели Луны смогут получать из собственных отходов — например, упаковки доставленных с Земли продуктов и оборудования.

Таким образом, одна технология потенциально поможет решить сразу две задачи: уменьшить количество отходов на базе и сократить потребность в доставке теплоизоляционных материалов с Земли.

Не идеальный материал, а наиболее доступный

По словам Александра Вэя, исследователи не стремятся создать аэрогель с максимально возможными характеристиками любой ценой. Гораздо важнее найти сочетание свойств, которое позволит производить пригодный для использования материал в условиях ограниченного количества ресурсов.

В изготовлении экспериментальных образцов ученым помогали специалисты Исследовательского центра имени Гленна NASA. Для получения аэрогеля применялось специальное оборудование для сверхкритической сушки.

Однако пока речь идет о лабораторных исследованиях на Земле. Ученые использовали искусственный аналог лунного грунта, а не настоящий реголит. Прежде чем технология сможет применяться на Луне, необходимо будет решить вопрос с организацией самого производства, включая обеспечение необходимым оборудованием, энергией и другими ресурсами.

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Первые шаги к самостоятельной жизни за пределами Земли

NASA рассчитывает в рамках программы Artemis создать к 2032 году инфраструктуру для длительного пребывания человека на Луне. Однако для перехода от кратковременных экспедиций к постоянному присутствию астронавтов потребуется принципиально изменить подход к снабжению космических миссий.

Будущим обитателям Луны придется максимально эффективно использовать местные ресурсы, экономить воду и энергию, а также перерабатывать отходы, которые на Земле обычно просто выбрасывают.

Разработка ученых Университета Пердью показывает, как даже использованная картонная коробка в условиях другой планеты или ее спутника может превратиться в полезный технологический ресурс.

Результаты исследования опубликованы в сентябре 2026 года в научном журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering.