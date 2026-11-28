С 1 декабря 2026 года в Беларуси планируют заблокировать доступ к музыкальному стриминговому сервису Spotify. Министерство по налогам и сборам утверждает, что шведская компания не погасила задолженность по НДС, несмотря на неоднократные обращения ведомства. Власти рекомендуют пользователям потребовать возврата денег за уже оплаченные подписки. По ранее опубликованным оценкам, сервисом в стране пользуются около 58 тысяч человек.

В Беларуси с 1 декабря ограничат доступ к Spotify — одному из крупнейших музыкальных стриминговых сервисов мира. Такое решение приняло Министерство по налогам и сборам Беларуси (МНС), объяснив его неуплатой налога на добавленную стоимость со стороны иностранной компании.

О предстоящей блокировке ведомство сообщило в пятницу, 27 ноября.

Почему Spotify решили заблокировать?

По заявлению белорусского налогового ведомства, компания, оказывающая электронные услуги местным пользователям, накопила задолженность перед государственным бюджетом.

В МНС утверждают, что неоднократно пытались урегулировать ситуацию с налогоплательщиком, однако долг так и не был погашен.

«Музыкальный сервис плательщика-нерезидента, несмотря на активную работу с ним, не погасил задолженность», — говорится в сообщении министерства.

В публикации в социальных сетях ведомство непосредственно не называло Spotify. Однако 27 ноября шведская компания Spotify AB появилась в опубликованном на сайте МНС перечне иностранных организаций, доступ к интернет-ресурсам которых подлежит ограничению.

Размер налоговой задолженности при этом не раскрывается.

Что произойдет с подписчиками?

По планам властей, доступ к Spotify на территории Беларуси будет ограничен с 1 декабря. Это может затронуть как пользователей платных подписок, так и тех, кто слушает музыку через бесплатную версию сервиса.

Министерство по налогам и сборам прямо рекомендует белорусским подписчикам обращаться в Spotify с требованиями вернуть деньги за оплаченные услуги, которыми после блокировки они, вероятно, не смогут пользоваться.

При этом сама компания пока не сообщила, будет ли автоматически прекращать подписки, возвращать деньги или менять порядок обслуживания пользователей из Беларуси.

Также неизвестно, как именно будет технически осуществляться блокировка и сохранят ли пользователи доступ к отдельным функциям приложения. Поэтому тем, у кого оформлена платная подписка, стоит проверить дату следующего списания средств и условия ее отмены.

Сколько человек пользуются Spotify в Беларуси?

В июле 2026 года белорусское издание Office Life со ссылкой на данные Spotify сообщало, что аудитория платформы в стране составляет приблизительно 58 тысяч человек. Эта цифра дает представление о масштабах возможных последствий блокировки, однако не означает, что все указанные пользователи оплачивают Premium.

Spotify позволяет слушать музыку и в бесплатной версии с рекламой. Сервис также предлагает пользователям персональные рекомендации, плейлисты, подкасты и другие аудиоматериалы. После вступления ограничений в силу доступность этих услуг в Беларуси окажется под вопросом.

Почему иностранный музыкальный сервис должен платить НДС в Беларуси?

Белорусское законодательство предусматривает налогообложение электронных услуг, которые иностранные компании предоставляют местным потребителям. Поэтому даже организация, не имеющая полноценного офиса в стране, может быть обязана зарегистрироваться в качестве налогоплательщика-нерезидента и перечислять НДС с соответствующих операций.

Spotify был зарегистрирован в Беларуси в таком статусе.

Власти утверждают, что компания не выполнила налоговые обязательства, и используют предусмотренный законодательством механизм ограничения доступа к интернет-ресурсу. Однако без публикации подробных сведений о задолженности невозможно независимо оценить ее размер и обстоятельства возникновения.

В России Spotify перестал работать еще в 2022 году

В отличие от Беларуси, где Spotify до сих пор официально оставался доступным, в России компания прекратила предоставление услуг еще в апреле 2022 года. Решение было принято после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Впоследствии Spotify закрыл российское представительство и ликвидировал местное юридическое лицо. При этом о прекращении работы в Беларуси компания ранее не объявляла.

В июне 2024 года Spotify также удалил страницы ряда российских исполнителей, оказавшихся под санкциями Европейского союза за поддержку войны против Украины. Среди них были Полина Гагарина, Григорий Лепс, Олег Газманов, Shaman, Юлия Чичерина и группа «Любэ».

Может ли Spotify продолжить работу?

Белорусское налоговое ведомство заявляет, что после ограничения доступа сервис больше не сможет получать доходы от подписчиков в стране. Вместе с тем пока неизвестно, приведет ли возможное погашение задолженности к отмене блокировки и в какие сроки это могло бы произойти.

На момент объявления решения Spotify публично не прокомментировал претензии белорусских властей.

Таким образом, с 1 декабря пользователи в Беларуси рискуют потерять доступ к музыкальной платформе, причем главный нерешенный вопрос для владельцев платных подписок — возможность вернуть деньги за неиспользованный период.