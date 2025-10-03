Год назад, 1 октября 2024 года, компания Colossal Biosciences впервые в мире успешно возродила вымерший вид животных. Речь идет о лютоволках Ромуле и Реме, которые на днях отпраздновали свой первый день рождения. Через три месяца после них на свет появилась их младшая сестра — волчица по имени Кхалиси.

Сейчас подросшие волчата чувствуют себя прекрасно. Каждый из них весит больше 54 килограммов и съедает более 2,3 кг мяса в день — оленину, говядину и даже целых кроликов. В их рацион также входят кости и сублимированная печень, которая используется во время тренировок. Ожидают, что расти волки будут еще два года, причем Ромул уже обгоняет брата в развитии и скоро может достичь 63 килограммов.

Живут уникальные животные в просторном экологическом заповеднике площадью 2000 акров, который сертифицирован Американским обществом защиты животных. За их здоровьем и поведением круглосуточно следят ветеринары, специальный персонал, а также дроны и камеры наблюдения.

Чтобы отметить первый день рождения волков, компания Colossal устроила настоящий праздник. Были приглашены известные музыканты — лауреаты премии «Эмми» Стэн Буш и Ленни Макалузо, которые написали специально для этого случая рок-гимн в стиле 80-х «Happy Birthday Dire Wolf», пишет People.

«Прошел год, а ты все еще жив. Спою тебе эту песню. Живи вечно, с силой и волей к жизни», — звучит в тексте песни. — «Ты вернулся — два диких, величественных брата. В твоих жилах течет древняя кровь».

Не обошлось и без праздничного торта. Его создала пекарня для собак из Сан-Франциско. На изготовление трехъярусного шедевра в природном стиле ушло 15 часов. Торт из говяжьего паштета, бульона, печени и других органических ингредиентов был украшен горами, деревьями, луной и фигурками волков. Ромул и Рем с удовольствием разломали и съели свой необычный подарок.

Главный научный сотрудник компании Бет Шапиро отметила: «Лютоволки процветают — мы и представить себе не могли, что такое возможно. Самое главное, что генетические изменения сработали, как и ожидалось, и животные здоровы. Это видно по их размеру, силе и яркой белой шерсти».

Параллельно с работой над лютоволками компания добилась значительных успехов в возрождении другой вымершей птицы — додо. Недавно ученым удалось культивировать первичные половые клетки, что является важным шагом на пути к восстановлению этого вида. По оценкам специалистов, первые птицы додо могут появиться в мире через пять-семь лет.