Как часто бывает: лежишь себе спокойно, смотришь телевизор, а тут мимо проходит кошка и сует свою заднюю часть прямо в лицо. Ситуация знакома практически каждому владельцу усатого питомца. Почему же они так делают?

Это приветствие, а не оскорбление

Для кошек демонстрация задней части — нормальная форма общения. Кошки-матери часто вылизывают и обнюхивают котят, чтобы стимулировать дефекацию и различать малышей по запаху.

Когда две кошки встречаются, одна из них может поднять хвост и обнажить заднюю часть, позволяя другой обнюхать её — так животные обмениваются информацией и выражают доверие.

Показывая зад хозяину, кошка демонстрирует привязанность и уверенность в безопасности рядом с ним.

Кошки полагаются на запахи

Эти животные гораздо сильнее зависят от запахов, чем от голосового общения. Специализированные железы рядом с анальным отверстием выделяют насыщенные феромонами жидкости, которые несут химические «сообщения», уникальные для каждой кошки.

По словам эксперта по поведению кошек Пэм Джонсон-Беннетт, это часть кошачьих манер и выражение доверия. Язык тела помогает кошкам передавать то, чего мы, люди, часто не замечаем. Поднятый хвост с обнажённым задом означает: «Ты мне нравишься».

Стоит ли беспокоиться?

В большинстве случаев это совершенно нормальное поведение. Однако если кошка слишком часто вылизывается или от неё исходит резкий неприятный запах, это может указывать на проблемы с анальными железами. В таком случае стоит обратиться к ветеринару.