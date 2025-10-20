Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 0 360

В мире животных
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет

Что помогает выживанию видов — смелость или осторожность?

Ученые провели крупнейшее в мире исследование птичьего страха. В ходе масштабного эксперимента, в котором участвовали 136 видов птиц с шести континентов, специалисты выяснили, почему одни пернатые смело пробуют новое, а другие проявляют крайнюю осторожность. Это различие — между смелостью и нерешительностью — ученые называют неофобией, то есть страхом перед новизной. От этого качества во многом зависит, насколько успешно вид сможет приспосабливаться к быстрым изменениям в мире. Исследование опубликовали в журнале PLOS Biology.

Руководила работой международная команда во главе с доктором Рэйчел Миллер в рамках проекта ManyBirds. Суть эксперимента была простой: птицам предлагали привычное лакомство — сначала в одиночестве, а потом рядом с незнакомым предметом. Это могли быть яркие игрушки или кусочки мягких материалов, никак не напоминающие хищников. Реакция была разной: одни особи, как соколы или фазаны, сразу подлетали к еде, а другие, например фламинго, надолго замирали в нерешительности. Именно задержка перед подходом к корму и показывала уровень страха.

Анализ поведения 1439 птиц выявил четкие закономерности. Главными факторами, влияющими на смелость, оказались рацион питания и склонность к миграции. Виды, которые питаются ограниченным набором корма, были более пугливыми. А вот всеядные «универсалы» проявляли больше смелости. Перелетные птицы, часто сталкивающиеся с новыми местами, также демонстрировали повышенную осторожность — вероятно, это защитный эволюционный механизм, оберегающий их от незнакомых угроз.

«У неофобии есть свои преимущества и недостатки, — объясняет доктор Миллер. — Подобные реакции могут защитить особь от потенциальных рисков, но они же могут ограничивать возможности использования новых ресурсов, таких как неизвестная пища или места для гнездования».

Этот баланс крайне важен для выживания. Излишне бдительные виды могут избегать ядов и ловушек, но при этом проигрывают в способности адаптироваться к жизни в городах и на измененных человеком землях. В условиях меняющегося климата и активного расширения городов такая гибкость становится ключом к выживанию.

Любопытно, что страх оказался «заразным». Птицы, которых тестировали в группе, дольше не решались подойти к еде, чем те, что были одни. Социальные сигналы играли большую роль: одна нервная особь могла заставить всю стаю быть осторожнее. Исследователи также обнаружили, что неофобия — это устойчивая черта. Птица, проявившая осторожность однажды, как правило, вела себя так же и через несколько недель.

На смелость влияли и другие факторы. Птицы, круглый год охраняющие свою территорию, были осторожнее сезонных. Обитатели простых, открытых ландшафтов медленнее осваивали новое, чем жители сложных лесных экосистем. А вот домашние птицы, живущие в предсказуемых условиях, почти не проявляли страха.

Читайте нас также:
#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Косатки пошли на абордаж – они массово топят парусные яхты
Изображение к статье: Косатки пошли на абордаж – они массово топят парусные яхты
У человека и коалы есть как минимум одна общая черта — она стала неожиданным открытием ученых
Изображение к статье: У человека и коалы есть как минимум одна общая черта — она стала неожиданным открытием ученых
Тигры на грани: каковы шансы на спасение самой большой кошки планеты
Изображение к статье: Тигры на грани: каковы шансы на спасение самой большой кошки планеты
Есть ли у рыб язык?
Изображение к статье: Есть ли у рыб язык?
Изображение к статье: Лягушки потемнели, чтобы выжить в Чернобыле. Правда ли это?
Лягушки потемнели, чтобы выжить в Чернобыле. Правда ли это? 92
Изображение к статье: В Таиланде нашли паука, который наполовину самец и наполовину самка
В Таиланде нашли паука, который наполовину самец и наполовину самка 91
Изображение к статье: Какое самое большое расстояние могут преодолеть собаки и кошки?
Какое самое большое расстояние могут преодолеть собаки и кошки? 608
Изображение к статье: Чем лучше кормить птиц осенью и зимой?
Чем лучше кормить птиц осенью и зимой? 232

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 17
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 44
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 179
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 46
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 135
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 152
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 17
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 44
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 179

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео