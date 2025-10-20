Ученые провели крупнейшее в мире исследование птичьего страха. В ходе масштабного эксперимента, в котором участвовали 136 видов птиц с шести континентов, специалисты выяснили, почему одни пернатые смело пробуют новое, а другие проявляют крайнюю осторожность. Это различие — между смелостью и нерешительностью — ученые называют неофобией, то есть страхом перед новизной. От этого качества во многом зависит, насколько успешно вид сможет приспосабливаться к быстрым изменениям в мире. Исследование опубликовали в журнале PLOS Biology.

Руководила работой международная команда во главе с доктором Рэйчел Миллер в рамках проекта ManyBirds. Суть эксперимента была простой: птицам предлагали привычное лакомство — сначала в одиночестве, а потом рядом с незнакомым предметом. Это могли быть яркие игрушки или кусочки мягких материалов, никак не напоминающие хищников. Реакция была разной: одни особи, как соколы или фазаны, сразу подлетали к еде, а другие, например фламинго, надолго замирали в нерешительности. Именно задержка перед подходом к корму и показывала уровень страха.

Анализ поведения 1439 птиц выявил четкие закономерности. Главными факторами, влияющими на смелость, оказались рацион питания и склонность к миграции. Виды, которые питаются ограниченным набором корма, были более пугливыми. А вот всеядные «универсалы» проявляли больше смелости. Перелетные птицы, часто сталкивающиеся с новыми местами, также демонстрировали повышенную осторожность — вероятно, это защитный эволюционный механизм, оберегающий их от незнакомых угроз.

«У неофобии есть свои преимущества и недостатки, — объясняет доктор Миллер. — Подобные реакции могут защитить особь от потенциальных рисков, но они же могут ограничивать возможности использования новых ресурсов, таких как неизвестная пища или места для гнездования».

Этот баланс крайне важен для выживания. Излишне бдительные виды могут избегать ядов и ловушек, но при этом проигрывают в способности адаптироваться к жизни в городах и на измененных человеком землях. В условиях меняющегося климата и активного расширения городов такая гибкость становится ключом к выживанию.

Любопытно, что страх оказался «заразным». Птицы, которых тестировали в группе, дольше не решались подойти к еде, чем те, что были одни. Социальные сигналы играли большую роль: одна нервная особь могла заставить всю стаю быть осторожнее. Исследователи также обнаружили, что неофобия — это устойчивая черта. Птица, проявившая осторожность однажды, как правило, вела себя так же и через несколько недель.

На смелость влияли и другие факторы. Птицы, круглый год охраняющие свою территорию, были осторожнее сезонных. Обитатели простых, открытых ландшафтов медленнее осваивали новое, чем жители сложных лесных экосистем. А вот домашние птицы, живущие в предсказуемых условиях, почти не проявляли страха.