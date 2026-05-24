Система редактирования генома CRISPR позволяет исправлять последовательности генов, лечить наследственные заболевания и находить средства от болезней. С помощью этой технологии также можно влиять на поведение особей, что и сделали американские генетики.

В ходе опытов ученые «выключили» рецептор Avpr1a, который влияет на выработку гормона вазопрессина. Этот гормон связывают с такими чертами характера, как привязанность к другим, умение сотрудничать и общаться, доминирование и агрессивное поведение.

Команда исследователей ожидала, что отсутствие рецептора Avpr1a снизит социальную коммуникацию и агрессивное поведение грызунов. Однако произошло обратное: милые на вид зверьки стали более общительными и одновременно агрессивными. При этом у особей исчезли половые различия в социальном поведении — самцы и самки проявляли одинаковую враждебность к особям своего пола.

Для подобных опытов ученые часто используют хомяков, так как их социальная организация схожа с человеческой. В этот раз в исследованиях участвовали сирийские хомяки (Mesocricetus auratus), именно у этих грызунов впервые было выявлено влияние вазопрессина на социальность. Кроме того, у людей и хомяков наблюдается одинаковая реакция на стресс, сопровождаемая выработкой кортизола.

Это означает, что результаты могут быть применимы к людям. Проведенный опыт может дать ученым более точное понимание того, как гены взаимодействуют с нейронными цепочками. В перспективе это может помочь контролировать эмоции при взаимодействии с другими людьми.

Кроме того, понимание роли вазопрессина в поведении людей поможет разработать более эффективные стратегии лечения различных нейропсихиатрических расстройств, от аутизма до депрессии.