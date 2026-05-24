Гусеницы представляют собой личинки бабочек, поэтому все они по своей природе превращаются в бабочек. Однако не все гусеницы доживают до этого этапа: многие из них становятся жертвами наездников и других паразитов, чьи личинки развиваются внутри их тел.

Когда жизненный цикл паразитов завершается, из мертвого тела гусеницы могут появляться мелкие крылатые насекомые, которые совершенно не напоминают бабочек. Червеобразные личинки также встречаются у других насекомых, таких как жуки, мухи, ручейники, осы, пчелы и муравьи.

Личинки пилильщиков особенно напоминают гусениц, поэтому их часто называют ложногусеницами.