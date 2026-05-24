Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Все ли гусеницы становятся бабочками? 0 28

В мире животных
Дата публикации: 24.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Все ли гусеницы становятся бабочками?

Да.

 

Гусеницы представляют собой личинки бабочек, поэтому все они по своей природе превращаются в бабочек. Однако не все гусеницы доживают до этого этапа: многие из них становятся жертвами наездников и других паразитов, чьи личинки развиваются внутри их тел.

Когда жизненный цикл паразитов завершается, из мертвого тела гусеницы могут появляться мелкие крылатые насекомые, которые совершенно не напоминают бабочек. Червеобразные личинки также встречаются у других насекомых, таких как жуки, мухи, ручейники, осы, пчелы и муравьи.

Личинки пилильщиков особенно напоминают гусениц, поэтому их часто называют ложногусеницами.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему слоны не могут прыгать: 5 интересных фактов о животных
Изображение к статье: Почему кошкам не следует смотреть в глаза? Удивительные привычки домашних животных
Изображение к статье: Буйвол-альбинос Дональд Трамп
Изображение к статье: Ученые признали мопсов «необычными собаками»: причины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как сварить кукурузу за 15 минут, чтобы она была мягкой и сладкой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Где высаживать кабачки для получения двойного урожая
Дом и сад
Изображение к статье: Готовим домашнее мороженое из трех ингредиентов: вкуснее магазинного
Еда и рецепты
Изображение к статье: Осторожно, злой хомяк: ученые случайно вывели агрессивных грызунов
В мире животных
Изображение к статье: Эффективная подкормка для крыжовника: крупные и сладкие ягоды
Дом и сад
Изображение к статье: Как определить, что ваш кот грустит: 6 признаков
В мире животных
Изображение к статье: Как сварить кукурузу за 15 минут, чтобы она была мягкой и сладкой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Где высаживать кабачки для получения двойного урожая
Дом и сад
Изображение к статье: Готовим домашнее мороженое из трех ингредиентов: вкуснее магазинного
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео