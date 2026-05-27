Верблюды способны долго обходиться без воды и пищи благодаря своим горбам, но что именно они едят?

Существует три вида верблюдов: Camelus dromadarius, Camelus bactrianus и Camelus ferus. Все они обладают несколькими адаптациями, которые позволяют им выживать в условиях пустыни. И это не только их горбы!

Во-первых, у верблюдов раздвоенная верхняя губа, каждая половина которой может двигаться отдельно. Это позволяет им питаться короткой травой, что является важным условием в пустыне, где растительность развивается медленно.

Во-вторых, губы этих животных жесткие и кожистые, но при этом гибкие, что позволяет им есть как колючие, так и соленые растения, например, те, что растут на солончаках.

Верблюды-дромадеры, имеющие один горб, в основном питаются колючими растениями, сухой травой и растениями с солончака, но они могут есть практически любое доступное растение в пустыне. Бактрийские верблюды (C. bactrianus и C. ferus, то есть двугорбые) в Монголии также питаются листьями некоторых деревьев.