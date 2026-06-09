Ядовитые гусеницы заполонили жилые кварталы Берлина, но санитарные службы бездействуют, и жителям приходится брать ситуацию в свои руки.

В некоторых районах Берлина дубовый шелкопряд распространился массово. Поэтому спортивные объекты и зеленые зоны в Шарлоттенбург-Вильмерсдорфе закрыты.

Больше всего страдают жители Юнгфернхайде: там в волосках гусениц уже дверные косяки, автомобили, фасады домов и даже фонари – настоящий кошмар для людей.

Пожилые люди уже боятся выходить из дома, рассказал газете B. Z. депутат районного собрания Нико Кауфман (СДПГ). Дети сплошь в волдырях. Жители, по их словам, выдерживают день только благодаря таблеткам кортизона, говорится в сообщениях.

Опасность исходит от мельчайших жгучих волосков дубового шелкопряда. Эти волоски содержат белок тауметопоэин. Они легко отделяются и разносятся ветром. Волоски чрезвычайно малы, имеют крючкообразные зазубрины и при контакте проникают в кожу, глаза или дыхательные пути. Там они вызывают механическое раздражение и аллергические реакции: сильный зуд, высыпания на коже, конъюнктивит или затрудненное дыхание. Особенно проблематично то, что волоски остаются активными еще долгое время и после того, как гусеницы покидают свои старые гнезда, и потому продолжают представлять опасность.

Санитарные службы не вмешиваются, поскольку гусеницы не считаются классическими вредителями, как, например, крысы. Кроме того, ведомство по защите растений запрещает использовать против них биоциды. В результате в прошлом году, по сути, упустили момент, когда с гусеницами еще можно было справиться вовремя.

Жители теперь запустили петицию. Они требуют принять обязательный план защиты для Юнгфернхайде и для всего Берлина.