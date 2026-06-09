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Какое животное считается самым умным в мире? 0 444

В мире животных
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какое животное считается самым умным в мире?

Ответ зависит от критериев оценки.

 

При определении самых умных животных ученые часто используют "человеческую мерку", что может привести к необъективным выводам.

На звание самых умных животных обычно претендуют человекообразные обезьяны, такие как шимпанзе, гориллы и орангутаны. Эти животные иногда используют орудия труда и могут осваивать язык жестов. Например, известная горилла Коко знала более двух тысяч слов.

Также впечатляющую сообразительность демонстрируют и другие животные, включая домашних собак и кошек, крыс, ворон, свиней, слонов, дельфинов и даже осьминогов.

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