При определении самых умных животных ученые часто используют "человеческую мерку", что может привести к необъективным выводам.

На звание самых умных животных обычно претендуют человекообразные обезьяны, такие как шимпанзе, гориллы и орангутаны. Эти животные иногда используют орудия труда и могут осваивать язык жестов. Например, известная горилла Коко знала более двух тысяч слов.

Также впечатляющую сообразительность демонстрируют и другие животные, включая домашних собак и кошек, крыс, ворон, свиней, слонов, дельфинов и даже осьминогов.