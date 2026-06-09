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Почему у осьминога голубая кровь? 0 51

В мире животных
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему у осьминога голубая кровь?

По случайности.

 

Древние многоклеточные организмы были небольшими и не нуждались в системе распределения кислорода.

С увеличением их размеров у животных появились жабры и возникла жидкость, циркулирующая по телу.

При дальнейшем росте возникла необходимость в дыхательных пигментах, которые повышают кислородную емкость крови.

«Рабочими инструментами» этих пигментов стали атомы металлов, так как они легко присоединяют и отдают кислород. Выбор металла, вероятно, был результатом случайной мутации.

У моллюсков и ракообразных это оказались белки, которые «работают» с медью (гемоцианин, обладающий голубым цветом), а у позвоночных — с железом (красный гемоглобин).

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