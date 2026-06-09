Каждый знает, какую пользу приносят коровы, а те, кто за ними ухаживает, прекрасно разбираются в особенностях их поведения.

Мало кто знает, как появились домашние коровы. Ученые предполагают, что их предками были могучие туры, обитавшие в древности на территории Европы, Азии и Африки.

Самцы древнего тура весили около 900 килограммов и имели огромные рога. Судя по летописным и фольклорным источникам, их нрав был непредсказуемым.

В ярости бык представлял собой опасность и мог легко поднять на рога охотника с лошадью. Человек, победивший тура, пользовался большим уважением. Охота на этого зверя долгое время была привилегией знатных вельмож, князей и царей.

Последний тур скончался осенью 1627 года в Мазовецких лесах, на территории современной Польши. В то время никто не задумывался о том, что с планеты исчезает редкий вид, предок всем известного домашнего животного.

Историки считают, что крупный рогатый скот был одомашнен примерно десять тысяч лет назад. Как именно происходило приручение диких туров — точно неизвестно. Вероятнее всего, кто-то приносил с охоты маленьких телят.

Тем не менее, достоверно известно, что у древних египтян уже были многочисленные стада быков и коров. В Древней Индии разводили особую породу горбатых коров зебу. Эта порода даже заинтересовала знаменитого завоевателя Александра Македонского, который приказал привезти в Македонию аж 23 тысячи индийских коров!

Коровы считались и считаются священными животными у многих народов. Египтяне верили, что душа бога Осириса обитала в быке, а божественная суть Исиды заключалась в корове. Интересно, что священными в Египте были не все быки.

Чтобы бычок мог жить при храме, питаться отборным зерном и купаться в благовониях, он должен был обладать тридцатью священными признаками. В этом случае даже после смерти ему воздавались почести: мертвого быка мумифицировали и помещали в гранитный саркофаг весом не менее пяти тонн.

После похорон жрецы искали нового быка, который должен был вместить душу Осириса. Логика служителей культа была проста: душе бога не пристало жить в старом теле.

В Индии корова была и остается священным животным. Ее убийство считается страшным грехом. Искупить его можно, только обрив голову, укрывшись шкурой убитого животного и проведя месяц в стаде. Причем грешнику придется питаться тем же, что едят коровы.

В Греции бык был символом могучего Зевса, а на Крите проводились зрелищные представления с участием быков. Возможно, именно отсюда берет начало знаменитая коррида.