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Какие овощи и фрукты нельзя давать кошке 0 83

В мире животных
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие овощи и фрукты нельзя давать кошке

Основу питания для кошки составляет мясо, богатое белками и полезными веществами.

 

Овощи и фрукты могут стать дополнением к рациону кошки, если их подавать с умом. Какие из них можно давать, а какие нет?

Может ли кошка есть овощи и фрукты?

Да, кошка может есть овощи и фрукты, но в небольших количествах. Продукты растительного происхождения не должны составлять основу рациона этого питомца.

Кошки – дикие животные, им нужна природа, лес и возможность охотиться. Тем не менее, овощи и фрукты могут быть полезным дополнением к мясу, обеспечивая питомца витаминами, минералами и антиоксидантами.

Овощи, богатые клетчаткой, могут положительно влиять на пищеварение, регулируя работу кишечника и уменьшая запоры. Фрукты и овощи с высоким содержанием воды поддерживают мочевыделительную систему, что особенно важно для животных, которые пьют недостаточно воды или имеют проблемы с мочевым пузырем и почками.

Какие овощи нельзя есть кошке

Не все овощи подходят для кошек. Некоторые из них могут быть вредны.

Список опасных продуктов для кошек включает: лук, чеснок и лук-порей. Эти овощи содержат соединения серы, которые могут вызвать анемию у животных.

Кошкам нельзя давать шпинат из-за оксалатов, которые могут накапливаться в мочевыводящих путях. Бобовые и крестоцветные овощи также лучше исключить из рациона, так как их употребление может привести к расстройству желудка.

Овощи, подходящие для кошки

Существует множество овощей, которые можно давать кошкам. Например, морковь, богатая витамином А и бета-каротином, а также тыква, содержащая полезные волокна, которые помогают работе кишечника.

Для профилактики заболеваний мочевыводящих путей подойдут огурцы, кабачки, петрушка и сельдерей. Многие кошки также любят зеленый горошек и стручковую фасоль, но их следует давать в умеренных количествах.

Какие фрукты нельзя давать кошке

Виноград и изюм запрещены для кошек, так как даже небольшая доза может вызвать интоксикацию и почечную недостаточность.

Цитрусовые и авокадо также опасны. Цитрусовые содержат эфирные масла, которые могут вызвать рвоту, а авокадо содержит персин, вызывающий диарею.

Лучший фрукт для кошки

Персики могут стать отличной закуской для кошек, если их подавать в небольших количествах, очищая от кожицы и удаляя косточку. Они богаты витаминами, необходимыми для здоровья кошки.

Бананы также полезны, так как содержат клетчатку и калий, но их следует давать в умеренных количествах из-за высокой калорийности.

Клюква – еще одно ценное дополнение к рациону кошек. Эти ягоды поддерживают функции мочевыводящих путей и содержат антиоксиданты, замедляющие старение клеток.

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