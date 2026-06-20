Существует мнение, что стрижи никогда не приземляются, однако это не совсем так.

Стрижи действительно не садятся на землю, так как не могут передвигаться по ровной поверхности и взлетать с нее. Тем не менее, они строят гнезда под крышами, в углублениях зданий, трещинах скал и дуплах деревьев, что позволяет им садиться на края этих мест и взлетать оттуда.

Перед заходом солнца стрижи укрываются в своих гнездах, где проводят ночь. В этих же гнездах они откладывают яйца и высиживают птенцов, а после их вылупления регулярно возвращаются, чтобы покормить их.