Рыбы являются холоднокровными существами, что означает, что температура их тела соответствует температуре окружающей среды. В частности, в проливе Макмердо, расположенном вблизи Южного полюса, температура воды иногда опускается ниже -2 °C. Тем не менее, полярные виды рыб не замерзают, так как они вырабатывают гликопротеины — специальные белки, которые были обнаружены в их крови в середине XX века.

Эти гликопротеины являются очень эффективными криопротекторами: они замедляют процесс замерзания жидкости в 200–300 раз лучше, чем обычная соль, которую добавляют в воду для предотвращения замерзания. Изначально считалось, что гликопротеины связываются с одной из граней кристаллов льда, образующихся в клетках, и замедляют их рост.

Однако исследования показали, что они воздействуют на молекулы воды на расстоянии. В присутствии гликопротеинов движение молекул в водном растворе становится менее хаотичным, и они менее склонны связываться друг с другом в кристаллическую решетку. По своей эффективности гликопротеины превосходят традиционные антифризы.