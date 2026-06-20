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Сколько живут черепахи? 0 79

В мире животных
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сколько живут черепахи?

Не одну сотню лет.

 

Все виды черепах (а их известно около 300) отличаются необыкновенной выносливостью и долголетием. Они очень устойчивы к различным инфекциям, быстро восстанавливаются после травм и могут долго обходиться без пищи.

Одним из рекордсменов по долголетию среди черепах является Джонатан — самец сейшельской гигантской черепахи, который живет на острове Святой Елены. Предполагается, что он родился примерно в 1832 году.


Ученые считают, что некоторые черепахи могут доживать до 200–300 лет, если находятся в благоприятных условиях.

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