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Почему кошки царапают мебель: мнение ученых 0 12

В мире животных
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки царапают мебель: мнение ученых

Бразильские ветеринары из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул поделились интересными результатами исследования.

 

Исследователи проанализировали данные от пятисот владельцев домашних кошек, касающиеся их эмоциональной связи с питомцами. Результаты показали, что самые любимые животные часто проявляют наибольшее непослушание.

Команда изучала взаимодействие между человеком и кошкой, а также связь между уровнем их эмоциональной близости и неприемлемым поведением питомца. В исследовании использовалась адаптированная шкала отношений (CORS) и выборка через социальные сети. Владельцы, согласившиеся участвовать, отвечали на онлайн-опрос.

Предыдущие исследования подтверждают, что поведение кошек влияет на их отношения с хозяевами. Неприемлемое поведение может привести к жестокому обращению или отказу от животного.

Авторы исследования проследили, как близкие или более равнодушные отношения сказываются на привычках и характере кошек. Женщины составили 90% участников эксперимента, и у них наблюдалась большая привязанность к питомцам по сравнению с 10% владельцев-мужчин.

Сильные позитивные эмоции ученые связали с такими факторами, как частые визиты к ветеринару, наличие других животных в доме и приписывание питомцу человеческих черт характера.

Агрессия кошки и постоянная чрезмерная вокализация (мяуканье, мурлыкание, крики), по наблюдениям ученых, не зависели от степени эмоциональной близости с хозяином.

Специалистов удивило, что такие неприятные привычки, как царапание мебели и уничтожение различных предметов, проявляли кошки, которых особенно любили хозяева. Владельцы с более низким уровнем привязанности не сталкивались с таким неприемлемым поведением.

Причины, по которым высокий уровень эмоциональной близости может способствовать разрушительным поступкам, пока неясны. Возможно, таким кошкам больше позволяют, а любящие хозяева проявляют к ним излишнюю терпимость. Как эмоциональные связи влияют на поведение людей и их кошек, станет известно в ходе нового исследования, сообщает Earth.com.

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