Эта пищевая привычка может показаться странной для многих владельцев собак.

Причины, по которым собака может есть землю

Эксперты выделяют несколько возможных причин такого поведения. Если ваш питомец один раз удивил вас своим "обедом", то повода для беспокойства нет.

Вероятно, на земле могли остаться остатки пищи, которые привлекли собаку. Тем не менее, такое поведение лучше пресекать, так как это может привести к отравлению.

Также стоит обратить внимание на рацион вашего любимца. Недостаток витаминов и минералов может заставить собаку искать альтернативные источники питания. Чаще всего собаки начинают есть землю, когда им не хватает железа.

В таком случае разумно провести анализ крови для проверки баланса минералов.

Иногда причина может быть еще более неожиданной. Собаки — социальные животные, и если питомец чувствует недостаток общения, он может искать способы привлечь внимание владельца. В результате собака может начать поедать предметы, которые не предназначены для этого.