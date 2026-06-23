Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему ящерицы могут заново отрастить хвост? 1 25

В мире животных
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему ящерицы могут заново отрастить хвост?

Исследования показывают, что спинной мозг ящериц содержит уникальные стволовые клетки, позволяющие им восстанавливать хвост после его утраты. Многие виды ящериц способны отделять часть хвоста, чтобы избежать хищника, и затем отращивать новый.

 

В отличие от млекопитающих, хвост ящерицы включает спинной мозг. Канадские ученые выяснили, что спинной мозг хвоста содержит значительное количество стволовых клеток и белков, способствующих их росту.

Исследование проводилось на гекконах, которые могут восстанавливать хвост в течение 30 дней — быстрее, чем другие виды ящериц. В дикой природе геккон может сбросить хвост при нападении хищника. Оторванный хвост некоторое время продолжает двигаться, отвлекая внимание нападающего.

В лаборатории ученые имитировали нападение хищника, зажимая хвост. Затем они наблюдали за процессом регенерации на клеточном уровне.

Выяснилось, что спинной мозг гекконов содержит особый тип стволовых клеток, называемых радиальными глиями. В ответ на травму эти клетки начинают производить различные белки и активно размножаться. В конечном итоге они формируют новый спинной мозг. В отличие от ящериц, люди плохо справляются с травмами спинного мозга.

При подобных повреждениях у человека образуется рубцовая ткань, которая быстро закрывает рану, но препятствует регенерации. Возможно, это связано с нехваткой необходимых типов клеток, заключают ученые. Они надеются, что результаты их исследования помогут в разработке новых методов лечения таких травм.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зачем ящерицам красные «ошейники»?
Изображение к статье: Сколько живут черепахи?
Изображение к статье: Где спят стрижи, если они никогда не приземляются?
Изображение к статье: Почему рыбы не замерзают?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сплетницы
Люблю!
Изображение к статье: Бесплатный транспорт
Наша Латвия
Изображение к статье: Валерий Сюткин продает квартиру
Наша Латвия
Изображение к статье: Юрий Шатунов
В мире
Изображение к статье: Зеленые холмы Африки создают огромный ВВП. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Лиго
Наша Латвия
Изображение к статье: Сплетницы
Люблю!
Изображение к статье: Бесплатный транспорт
Наша Латвия
Изображение к статье: Валерий Сюткин продает квартиру
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео