Исследования показывают, что спинной мозг ящериц содержит уникальные стволовые клетки, позволяющие им восстанавливать хвост после его утраты. Многие виды ящериц способны отделять часть хвоста, чтобы избежать хищника, и затем отращивать новый.

В отличие от млекопитающих, хвост ящерицы включает спинной мозг. Канадские ученые выяснили, что спинной мозг хвоста содержит значительное количество стволовых клеток и белков, способствующих их росту.

Исследование проводилось на гекконах, которые могут восстанавливать хвост в течение 30 дней — быстрее, чем другие виды ящериц. В дикой природе геккон может сбросить хвост при нападении хищника. Оторванный хвост некоторое время продолжает двигаться, отвлекая внимание нападающего.

В лаборатории ученые имитировали нападение хищника, зажимая хвост. Затем они наблюдали за процессом регенерации на клеточном уровне.

Выяснилось, что спинной мозг гекконов содержит особый тип стволовых клеток, называемых радиальными глиями. В ответ на травму эти клетки начинают производить различные белки и активно размножаться. В конечном итоге они формируют новый спинной мозг. В отличие от ящериц, люди плохо справляются с травмами спинного мозга.

При подобных повреждениях у человека образуется рубцовая ткань, которая быстро закрывает рану, но препятствует регенерации. Возможно, это связано с нехваткой необходимых типов клеток, заключают ученые. Они надеются, что результаты их исследования помогут в разработке новых методов лечения таких травм.