Чаще всего можно услышать о собаках, которые угрожающе рычат, отгоняя владельца от своей миски с едой. Однако и кошки могут проявлять пищевую агрессию. Почему же они так себя ведут?

Кошка голодна

Иногда владельцы забывают проверить миску на наличие корма и уходят на работу, оставляя питомца голодным. Когда потом кошке предлагают порцию вкусной еды, она может начать рычать.

Такое поведение также наблюдается у уличных животных, которым редко удается найти качественную пищу от добрых прохожих.

Инстинкты

У некоторых кошек инстинкты развиты очень сильно, и они могут рычать во время еды. Это поведение характерно и для диких родственников — львов и тигров, которые отгоняют от своей пищи сородичей.

Показать доминирование

Иногда кошке важно продемонстрировать свое место в доме, и для этого она использует различные приемы, включая пищевую агрессию. Эксперты считают, что такое поведение может быть характерно для питомцев, которых часто обижают.

Поэтому старайтесь сделать жизнь вашей кошки более спокойной и комфортной.