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В Австралии планируют восстановить сумчатого волка 0 49

В мире животных
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Австралии планируют восстановить сумчатого волка

Сумчатый волк, или тилацин, был единственным сумчатым хищником на Земле. Это животное обитало в Австралии и на соседних островах, но его популяция резко сократилась с приходом европейцев, и последний представитель вида скончался в 1936 году.

 

Австралийские генетики намерены возродить вымершего хищника с помощью технологий генной инженерии, сообщает Washington Post.

На протяжении миллионов лет Зеленый континент находился в изоляции, что способствовало формированию уникальной среды и появлению первых примитивных млекопитающих, таких как утконосы и сумчатые.

Прибывшие колонизаторы не только активно охотились, но и принесли с собой сельское хозяйство и домашних животных. Эти факторы привели к быстрому исчезновению некоторых видов фауны.

Так, исчезли плоскохвостый попугай и несколько видов бандикутов. Сумчатый волк продержался дольше, но в конечном итоге остался лишь на старых кадрах кинохроники.

Внешне хищник напоминал собаку, его длина достигала 1,3 метра, не считая полуметрового хвоста. На спине у него были прямые черные полосы, благодаря чему сумчатого волка также называли тасманийским тигром.

Этот хищник сохранил уникальные черты эволюции доисторических сумчатых. Он мог открывать пасть на 90 градусов, а брюшная сумка была не только у самок, но и у самцов, которые прятали в ней свои половые органы. На черно-белых кадрах кинохроники видно, что повадки животного существенно отличались от современных.

Тилацин был самым крупным хищником в Австралии, Новой Гвинее и Тасмании до тех пор, пока человек и его питомцы не привели к сокращению его численности. Последний представитель вида умер в зоопарке на острове Тасмания в 1936 году.

Недавно биологи из Мельбурнского университета, которые мечтают увидеть древнего хищника, получили грант в размере $5 млн на исследования. Профессор Эндрю Паск и его коллеги стремятся «превратить научную фантастику в реальность». Их мотивацией является не только любопытство, но и желание сохранить вымирающие виды.

Возрождение сумчатого волка планируется с использованием клеточного материала его ближайшего живого родственника — узконогой сумчатой мыши. Затем ученым предстоит вывести зародыша тилацина и поместить его в тело крупного сумчатого, например, пятнистой сумчатой куницы. Процедуру нужно будет повторить много раз, чтобы создать популяцию, способную жить в диких условиях. Это не первая попытка восстановить вид.

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