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Почему ленивцы часто висят вниз головой? 0 30

В мире животных
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему ленивцы часто висят вниз головой?

Они так расслабляются.

 

На самом деле, ленивец не висит вниз головой, а скорее вниз спиной. Он может не хвататься за ветку, а просто удерживаться на ней с помощью мощных кривых когтей, которые действуют как крючки.

Ленивцы проводят всю свою жизнь на деревьях. Для отдыха и сна в таких условиях им необходимо либо строить гнезда, либо иметь анатомические особенности, которые не позволяют им разжать лапы во сне и упасть. Подвешиваясь к ветке, ленивец находится в полностью расслабленном состоянии, что исключает риск падения. Кроме того, в таком положении он менее уязвим для своего главного врага — орла-обезьяноеда.

Интересно, что ошейниковый ленивец может поворачивать голову на угол до 270 градусов. У большинства млекопитающих семь шейных позвонков, а у ленивцев их может быть восемь или даже девять.

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