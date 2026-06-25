На самом деле, ленивец не висит вниз головой, а скорее вниз спиной. Он может не хвататься за ветку, а просто удерживаться на ней с помощью мощных кривых когтей, которые действуют как крючки.

Ленивцы проводят всю свою жизнь на деревьях. Для отдыха и сна в таких условиях им необходимо либо строить гнезда, либо иметь анатомические особенности, которые не позволяют им разжать лапы во сне и упасть. Подвешиваясь к ветке, ленивец находится в полностью расслабленном состоянии, что исключает риск падения. Кроме того, в таком положении он менее уязвим для своего главного врага — орла-обезьяноеда.

Интересно, что ошейниковый ленивец может поворачивать голову на угол до 270 градусов. У большинства млекопитающих семь шейных позвонков, а у ленивцев их может быть восемь или даже девять.