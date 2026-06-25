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Причины, по которым собака лает по ночам 1 60

В мире животных
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Причины, по которым собака лает по ночам

Ночное поведение собаки может вызывать раздражение и мешать сну.

 

Важно понимать, что собака не будет лаять без причины, иначе она просто легла бы отдыхать. Какие же причины могут заставить собаку лаять по ночам?

Страх

Собаки часто воспринимаются как бесстрашные, но темнота и одиночество могут вызывать у них страх. Попробуйте устранить эту проблему, чтобы улучшить качество сна.

Например, можно переместить лежанку собаки ближе к владельцам.

Нервное напряжение

Не только люди испытывают стресс; наши питомцы тоже могут нервничать. Если у собаки был сложный день и такое поведение для неё не характерно, не стоит переживать.

Когда питомец успокоится, проблема может исчезнуть сама собой.

Однако если у собаки наблюдаются проблемы с нервной системой, стоит обратиться к ветеринару, который сможет подобрать подходящие успокоительные средства.

Скука

Игнорирование собаки в течение дня может привести к её скуке. Питомцу важно чувствовать себя частью семьи. Если этого не происходит, собака будет пытаться привлечь внимание владельца.

Эксперты рекомендуют не пропускать прогулки и уделять время совместным играм.

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