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Безопасно ли играть с кошкой лазерной указкой для её глаз? 0 41

В мире животных
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Безопасно ли играть с кошкой лазерной указкой для её глаз?

Нет.

 

Лазерные указки с красным светом имеют мощность всего несколько милливатт. Их луч может повредить сетчатку глаза только при длительном воздействии, то есть если светить в глаз в течение десятков секунд.

При случайном попадании луча в глаз кошка может временно ослепнуть или испугаться. В указках, которые светят зеленым, используется вспомогательный инфракрасный лазер, мощность которого может достигать сотен милливатт.

Если инфракрасное излучение из такой указки выйдет наружу из-за неисправности, определить направление утечки будет сложно, так как инфракрасные лучи невидимы.

Теоретически, даже кратковременное воздействие мощного инфракрасного луча на глаз может привести к повреждению зрения. Однако на данный момент нет реальных клинических данных, подтверждающих такие травмы.

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