Лазерные указки с красным светом имеют мощность всего несколько милливатт. Их луч может повредить сетчатку глаза только при длительном воздействии, то есть если светить в глаз в течение десятков секунд.

При случайном попадании луча в глаз кошка может временно ослепнуть или испугаться. В указках, которые светят зеленым, используется вспомогательный инфракрасный лазер, мощность которого может достигать сотен милливатт.

Если инфракрасное излучение из такой указки выйдет наружу из-за неисправности, определить направление утечки будет сложно, так как инфракрасные лучи невидимы.

Теоретически, даже кратковременное воздействие мощного инфракрасного луча на глаз может привести к повреждению зрения. Однако на данный момент нет реальных клинических данных, подтверждающих такие травмы.