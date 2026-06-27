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Как голуби пьют воду, не поднимая головы? 0 43

В мире животных
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как голуби пьют воду, не поднимая головы?

Они всасывают воду.

 

Большинство птиц не могут сосать жидкости, так как у них отсутствуют мягкие губы, которые предотвращают подсос воздуха.

Поэтому птицы набирают воду в подклювье и запрокидывают голову, чтобы вода могла стекать по пищеводу. Однако некоторые пернатые освоили технику сосания.

В первую очередь, это те, кто питается нектаром, такие как колибри и нектарницы. Хотя они скорее лакают, чем сосут.

Голуби могут пить воду, почти полностью погружая в нее клюв, что предотвращает подсос воздуха. Это отличительная черта отряда голубеобразных и их родственников — рябков. Причины этого явления пока неясны.

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