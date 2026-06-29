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Почему не стоит обнимать свою собаку: неожиданные причины от экспертов 0 168

В мире животных
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему не стоит обнимать свою собаку: неожиданные причины от экспертов

Объятия для человека символизируют любовь и поддержку, но наши питомцы могут воспринимать их иначе.

 

Многие владельцы собак не подозревают, что их четвероногие друзья не всегда рады объятиям.

Почему не стоит обнимать собаку

Собака может чувствовать себя уязвимой и беспомощной в объятиях человека. В такой ситуации питомец не может защитить себя, что вызывает у него дискомфорт.

Кроме того, объятия могут восприниматься как признак доминирования, что приводит к хроническому стрессу у собаки. Эксперты предупреждают, что такие проявления любви могут вызвать проблемы с поведением у животного.

Если у собаки сильный характер, регулярные объятия могут заставить её проявлять доминантное поведение. В то же время, у более мягких и добрых собак это может вызвать тревогу и другие признаки стрессового расстройства.

Поэтому лучше избегать объятий как способа выражения любви к своему питомцу.

Вместо этого уделяйте больше времени играм, прогулкам и совместному времяпрепровождению с вашим четвероногим другом.

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