Объятия для человека символизируют любовь и поддержку, но наши питомцы могут воспринимать их иначе.

Многие владельцы собак не подозревают, что их четвероногие друзья не всегда рады объятиям.

Почему не стоит обнимать собаку

Собака может чувствовать себя уязвимой и беспомощной в объятиях человека. В такой ситуации питомец не может защитить себя, что вызывает у него дискомфорт.

Кроме того, объятия могут восприниматься как признак доминирования, что приводит к хроническому стрессу у собаки. Эксперты предупреждают, что такие проявления любви могут вызвать проблемы с поведением у животного.

Если у собаки сильный характер, регулярные объятия могут заставить её проявлять доминантное поведение. В то же время, у более мягких и добрых собак это может вызвать тревогу и другие признаки стрессового расстройства.

Поэтому лучше избегать объятий как способа выражения любви к своему питомцу.

Вместо этого уделяйте больше времени играм, прогулкам и совместному времяпрепровождению с вашим четвероногим другом.