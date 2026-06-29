Одногорбый верблюд, известный как дромадер или дромедар, обитает в Северной Африке и Юго-Западной Азии. В то время как двугорбый верблюд, называемый бактрианом, встречается в Средней и Центральной Азии.

Эти два вида отличаются не только количеством горбов, но и пропорциями тела, а также длиной шерсти. На стадии эмбриона у обоих видов закладываются два горба, однако у дромадера они вскоре сливаются в один.

Это позволяет предположить, что двугорбость является более древней чертой, в то время как одногорбость представляет собой позднее эволюционное приобретение. Тем не менее, остается неясным, какие преимущества принесло дромадеру объединение горбов.