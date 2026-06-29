Владельцы кошек иногда забывают, что их питомцы имеют свой сложный характер, и важно учитывать это в общении.

Игнорирование этого факта может ухудшить отношения с вашим любимцем.

Некоторые привычки владельцев могут сильно раздражать кошек, поэтому стоит от них отказаться. Какие действия могут испортить настроение вашим питомцам?

Нарушение сна

Владельцы иногда считают, что кошка спит слишком долго и могут без зазрения совести разбудить её. Однако кошка сама знает, сколько ей нужно для полноценного отдыха.

Если вы разбудите её без предупреждения, это может её обидеть.

Шумные вечеринки и громкая музыка

Кошки воспринимают своё жилище как безопасное пространство. Появление посторонних людей может восприниматься питомцем как угроза.

Эксперты утверждают, что частые визиты гостей могут вызывать стресс у животных.

Громкая музыка также может не понравиться вашим питомцам, поэтому лучше слушать её в наушниках.

Частое купание

Кошки обычно не любят водные процедуры, так как это может вызывать у них страх и дискомфорт. Эти животные очень чистоплотны, поэтому нет необходимости часто их купать.

Частое купание может не только ухудшить состояние кошки, но и негативно сказаться на ваших отношениях с ней.