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Универсальный герметик для экстренной медпомощи на основе яда гадюк 0 58

В мире животных
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Универсальный герметик для экстренной медпомощи на основе яда гадюк

Исследователи из Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий Университета Квинсленда обнаружили в яде двух смертоносных змей вещества, которые ускоряют естественный процесс свертывания крови. На основе этих ядов была разработана гидрогелевая форма, которая, по словам ученых, поможет снизить смертность от потери крови.

 

Согласно данным ученых, неконтролируемые кровотечения занимают второе место среди причин смерти от травм (первое место занимают поражения центральной нервной системы). У гражданских лиц это составляет 30–40% смертей, а у военнослужащих — до 90%.

Более половины пострадавших не успевают добраться до больницы и погибают на месте или по дороге из-за значительной потери крови. Современные средства на основе марли, по мнению специалистов, недостаточно эффективны в экстремальных ситуациях и при больших ранах.

Ядами для нового гемостатика стали австралийская восточная коричневая змея и чешуйчатая гадюка. Ученые выделили из их токсичных веществ два рекомбинантных белка:

  • экарин, который быстро инициирует свертывание крови;
  • текстилин, предотвращающий разрушение образовавшегося кровяного сгустка.

Испытания герметика для ран показали, что стабильный сгусток образуется за 60 секунд (вместо восьми минут при естественном процессе), а объем кровотечения уменьшается с 48% до 12%. При этом гидрогель демонстрирует иммунную совместимость.

«Природа создала самые элегантные и сложные механизмы, и мы можем адаптировать их, чтобы спасти людей. Исследования показывают, что гель уменьшает потерю крови в пять раз, а сгустки образуются в три раза быстрее, даже если люди применяли антикоагулянты или имеют гемофилию», — говорит Аманда Киджас, руководитель исследования и доктор Университета Квинсленда.

По словам разработчиков, гель проходит доклинические испытания и будет адаптирован для коммерческого применения, чтобы его можно было продавать в аптеках, добавлять в наборы первой помощи, а также использовать парамедиками и военными. Также исследователи проверяют возможность применения технологии для заживления ожогов.

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