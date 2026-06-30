В Тукумском крае произошел очередной опасный инцидент с бурым медведем. Днем 26 июня в Семской волости медведь напал на грибника. Мужчине удалось спастись лишь благодаря счастливой случайности — он забрался на дерево и отбивался от хищника сломанной веткой.

Пострадавший, которому около 40 лет, до сих пор находится в сильном стрессе и не готов рассказывать о случившемся. Подробностями поделился его коллега и охотник Зандис Салминьш, пишет портал medibas.lv.

По его словам, мужчина отправился в хорошо знакомый лес за лисичками. Во время сбора грибов примерно в 50 метрах позади он услышал громкое рычание. Обернувшись, грибник увидел взрослого медведя, который быстро приближался к нему.

Никаких признаков присутствия зверя до этого не было. Испугавшись, мужчина бросил корзину с грибами и попытался забраться на ближайшую березу. На высоте около трех метров одна из веток сломалась и осталась у него в руках. Именно этой веткой он начал отбиваться от медведя, который подошел вплотную к дереву и продолжал рычать.

К счастью, хищник прекратил нападение и ушел в лес. По словам коллеги, после пережитого мужчина сомневается, что когда-либо снова решится отправиться за грибами.

О происшествии сообщили в Госполицию. Правоохранители опросили пострадавшего и заявили, что предупредят жителей окрестностей об опасности.

Кроме того, местные жители рассказали о пропаже двух собак. Они не исключают, что их исчезновение также может быть связано с медведем.

Это далеко не первый случай встречи человека с медведем в латвийских лесах. Так, в марте 2022 года в лесном массиве под Жигури медведь напал на сотрудника Latvijas valsts meži, который осматривал молодые лесные насаждения. Мужчина был госпитализирован. Также в марте 2022-го в Сканькалнской волости Валмиерского края медведь бросился на мужчину, складывавшего дрова возле собственного дома. Спастись удалось благодаря громкому крику и брошенному в зверя полену.

В свою очередь в августе 2024 года в Бирзгальской волости Огрского края медведь преследовал собиравшую грибы женщину. Она успела укрыться на охотничьей вышке и вызвать помощь.

Кроме нападений на людей, за последние несколько лет в Латвии неоднократно фиксировались случаи нападения медведей на домашний скот.

Как же защититься при встрече с медведем

Специалисты напоминают, что одним из самых эффективных средств самообороны считается перцовый спрей. Согласно исследованию, проведенному в США на основе случаев нападений медведей на Аляске, правильно использованный спрей в 92% случаев останавливал агрессивное поведение животного. При этом в 96% случаев людям удавалось избежать травм при близком контакте с медведем.

Эксперты подчеркивают, что такой спрей не причиняет животному смертельного вреда, а отпугивает его, позволяя человеку безопасно покинуть опасное место. Однако ни одно средство защиты не дает стопроцентной гарантии.