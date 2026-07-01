Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди предпочитают собак кошкам?
Ответ на этот вопрос довольно прост: собаки дружелюбны и приносят пользу вашему здоровью.
Эксперты объясняют, как именно это происходит.
Первое преимущество для здоровья человека, у которого есть собака, — это улучшение результатов медицинских тестов.
Исследования показывают, что у владельцев собак уровень холестерина и кровяного давления находится на удовлетворительном уровне.
Почему собаки положительно влияют на уровень холестерина? Это связано с физической активностью, которую владелец получает во время прогулок и игр с питомцем. С собакой не нужно посещать спортзал.
Собаки также положительно влияют на психическое состояние человека. Наличие собаки рядом помогает снять стресс, улучшить настроение и избавиться от уныния.
На протяжении многих лет собаки используются для помощи людям, страдающим аутизмом.
Если у вас есть собака, вы можете забыть об одиночестве: ваше животное всегда ждет вас и радуется вашему возвращению.
Домашний питомец способствует социализации: на прогулках владельцы собак часто общаются друг с другом, что может привести к новым знакомствам и даже романтическим отношениям.
Таким образом, заведение собаки — это не только счастье, но и удача. Пес не только улучшит ваше здоровье, но и обеспечит безопасность как на прогулках, так и дома.
Он станет вашим другом в любое время, даже в трудные моменты. Ваш питомец будет любить вас, независимо от того, как вы себя чувствуете.
Даже у самой простой дворняжки есть сердце, которое никогда не предаст, несмотря на жестокость, с которой иногда обращаются к животным.
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