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Шимпанзе-иммигрантка научила сородичей копать колодцы 0 58

В мире животных
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шимпанзе-иммигрантка научила сородичей копать колодцы

Исследователи в Уганде обнаружили, что шимпанзе начали копать колодцы и пить из них воду.

 

Ранее шимпанзе не обладали таким навыком, так как в джунглях им достаточно открытых источников воды. Наблюдения показали, что этому способствовало социальное обучение и появление в группе самки-иммигранта.

В животном мире такое поведение, как выкапывание колодцев для получения воды, нехарактерно. Есть редкие исключения — обычно это виды, обитающие в засушливых регионах, а также люди. Теперь к ним присоединились шимпанзе, что является первым случаем среди приматов в тропических лесах, согласно изданию Earth.com.

В Уганде ученые занимаются охраной нескольких сообществ восточноафриканских шимпанзе. В одном из них, Вайбира, появилась молодая самка по имени Онёфи, родом из мест с более сухим климатом. Она стала первой, кто начал рыть колодец.

Сородичи Онёфи, как молодые, так и взрослые шимпанзе, внимательно наблюдали за ней, что свидетельствует о том, что именно она показала пример остальным.

«Интересно было наблюдать за реакцией других шимпанзе на копание Онёфи — даже крупные доминирующие самцы вежливо ждали, пока она закончит копать и пить, и только потом подходили к ее колодцу за водой, что довольно необычно для такого ценного ресурса», — говорит Кэтрин Хобайтер, доктор Школы психологии и неврологии Сент-Эндрюсского университета.

Другие шимпанзе сначала пили прямо из колодцев Онёфи или черпали оттуда воду инструментами из листьев и мха. Однако через несколько дней несколько молодых самцов и взрослых самок начали копать аналогичные колодцы. В последующие недели этому обучились все, кроме взрослых самцов, которые продолжали использовать чужие колодцы, но сами не рыли.

По мнению исследователей, приматы увидели в таком поведении определенные преимущества. В сезон дождей они пьют из ручья, а когда он пересыхает, вода остается только в естественном пруду размером 10 на 10 метров и в лужах. Этого обычно хватает на несколько сухих месяцев, но влага застаивается, становясь мутной и грязной.

Онёфи копала лунки рядом и ждала, пока вода просочится туда через песок и гравий. Вероятно, она показала жителям джунглей, что подземная влага чище и вкуснее.

Авторы исследования отмечают, что будет интересно наблюдать, когда молодые самцы с новым навыком подрастут. Возможно, они станут приемлемыми учителями для вожаков, и те не постесняются перенять полезный опыт.

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