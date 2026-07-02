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Как волки стали собаками: путь одомашнивания 0 61

В мире животных
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как волки стали собаками: путь одомашнивания

Исследования показывают, что современные собаки произошли от двух отдельных популяций древних волков, обитавших в Евразии и Африке.

 

Таким образом, одомашнивание собак происходило в двух частях света, и современные породы являются результатом смешения африканских и евразийских волков.

Ранее считалось, что собаки произошли от евразийских серых волков (Canis lupus). Однако ученым было неясно, когда именно человек решил приручить дикого хищника.

В поисках ответа исследователи секвенировали ДНК 72 представителей древних псовых, которые обитали на протяжении 100 тысяч лет в различных частях Европы, Сибири и Америки. Затем результаты сравнили с геномами современных собак.

Выяснилось, что современные породы собак из Европы генетически ближе всего к сибирским предкам и волкам из Восточной Азии.

Ученые также нашли генетическую ветку, ведущую к древним псовым, обитавшим в Африке и на Ближнем Востоке. Носителями этой ветки являются представители африканской породы басенджи и беспородные собаки Черного континента. Однако ни те, ни другие не являются прямыми предками современных овчарок, доберманов и пуделей.

Скорее всего, современные собаки появились в результате смешения двух разных популяций волков. Одна из них имела предков на северо-востоке Европы, в Сибири и Северной Америке, а другая — на Ближнем Востоке, в Африке и на юге Европы.

Это указывает на то, что одомашнивание волков происходило дважды, в разных частях света. И только через тысячи лет прирученные животные образовали общую популяцию домашних собак.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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