Важно, чтобы питомец слушал своего владельца и выполнял команды во время прогулки.

Многие владельцы сталкиваются с проблемами, когда их собака игнорирует команды на улице. Почему это происходит?

Особенности породы

При выборе собаки важно учитывать характер, который зависит от породы. Некоторые породы, такие как французский бульдог, могут быть довольно своенравными. Также есть случаи, когда собака не воспринимает владельца как главного, предпочитая партнерские отношения, что часто наблюдается у акита ину.

Редкие прогулки

Собакам необходимо много гулять, чтобы оставаться здоровыми и счастливыми. Если вы стали реже выгуливать питомца, не стоит удивляться его плохому поведению. Собака хочет наслаждаться прогулкой и может забывать о дрессировке.

Доминирование

Эксперты утверждают, что неправильное воспитание может привести к тому, что собака начнет считать себя главным в отношениях с хозяином. В таком случае потребуется перевоспитание питомца.