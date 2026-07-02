Биологи из Университета Южной Дании сообщили, что скорость старения некоторых представителей этого вида равна нулю, а вероятность смерти с возрастом снижается.

Важно отметить, что выводы исследования касаются в основном животных, находящихся в неволе. Подробности исследования опубликованы в журнале Science.

Ученые изучили состояние здоровья 52 видов, обитающих как в дикой природе, так и в зоопарках. У почти 80% изученных видов старение происходило крайне медленно, а риск естественной смерти был минимальным. Речь идет о черепахах.

Наилучшие результаты были зафиксированы у рептилий, живущих в зоопарках. Исследователи связывают это с полноценным питанием и отсутствием внешних угроз. У нескольких видов скорость старения была почти нулевой, а у трех видов она была даже отрицательной. Однако это не означает, что черепахи бессмертны.

Кроме того, биологи выяснили, что ожидаемая продолжительность жизни коррелирует с массой тела и половыми различиями. Например, самцы черепах с обратным половым диморфизмом (где самки крупнее самцов) живут дольше, чем самцы, которые превышают по размерам самок. Вероятно, это связано с тем, что более мелкие мужские особи не склонны к дракам за самок. Различий между полами в скорости старения исследователи не обнаружили.

Примерно у 80% видов скорость старения оказалась ниже, чем у человека. У людей и других приматов этот показатель с возрастом не меняется, в то время как у черепах он может достигать нулевых значений или становиться отрицательным. Причины этого явления пока не ясны, но дальнейшее изучение этих рептилий может помочь в исследовании данного процесса.