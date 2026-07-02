Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые обнаружили вид животных с отрицательной скоростью старения 0 94

В мире животных
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые обнаружили вид животных с отрицательной скоростью старения

Биологи из Университета Южной Дании сообщили, что скорость старения некоторых представителей этого вида равна нулю, а вероятность смерти с возрастом снижается.

 

Важно отметить, что выводы исследования касаются в основном животных, находящихся в неволе. Подробности исследования опубликованы в журнале Science.

Ученые изучили состояние здоровья 52 видов, обитающих как в дикой природе, так и в зоопарках. У почти 80% изученных видов старение происходило крайне медленно, а риск естественной смерти был минимальным. Речь идет о черепахах.

Наилучшие результаты были зафиксированы у рептилий, живущих в зоопарках. Исследователи связывают это с полноценным питанием и отсутствием внешних угроз. У нескольких видов скорость старения была почти нулевой, а у трех видов она была даже отрицательной. Однако это не означает, что черепахи бессмертны.

Кроме того, биологи выяснили, что ожидаемая продолжительность жизни коррелирует с массой тела и половыми различиями. Например, самцы черепах с обратным половым диморфизмом (где самки крупнее самцов) живут дольше, чем самцы, которые превышают по размерам самок. Вероятно, это связано с тем, что более мелкие мужские особи не склонны к дракам за самок. Различий между полами в скорости старения исследователи не обнаружили.

Примерно у 80% видов скорость старения оказалась ниже, чем у человека. У людей и других приматов этот показатель с возрастом не меняется, в то время как у черепах он может достигать нулевых значений или становиться отрицательным. Причины этого явления пока не ясны, но дальнейшее изучение этих рептилий может помочь в исследовании данного процесса.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: медведь
Изображение к статье: Животное с неприятным имиджем. Иконка видео
Изображение к статье: Почему не стоит обнимать свою собаку: неожиданные причины от экспертов
Изображение к статье: Три привычки, которые могут испортить настроение вашей кошке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кая Каллас
В мире
Изображение к статье: Нелегальные мигранты
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: мужчина заправляет авто
Бизнес
Изображение к статье: Почему хозяйки не спешат выливать маринад от маслин
Еда и рецепты
Изображение к статье: Уход за помидорами в жаркую погоду для увеличения урожая
Дом и сад
Изображение к статье: Как улучшить вкус гречневой каши: простая хитрость, о которой многие не догадываются
Еда и рецепты
Изображение к статье: Кая Каллас
В мире
Изображение к статье: Нелегальные мигранты
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: мужчина заправляет авто
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео