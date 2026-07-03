Одиннадцатилетний мальчик из канадской провинции Онтарио умер от бешенства, которым, как считают врачи, заразился после того, как во время отдыха в загородном доме летучая мышь села ему на лицо. Видимых укусов или царапин не было, поэтому родители не стали обращаться за медицинской помощью.

В Канаде 11-летний мальчик умер от бешенства, которым предположительно заразился от летучей мыши, говорится в сообщении в журнале Canadian Medical Association Journal.

Ребёнок умер в больнице в Онтарио после развития тяжёлых симптомов, включая булбарный паралич – неврологическое состояние, поражающее нервы, которые используются при речи, глотании и дыхании.

По словам семьи, за несколько недель до появления первых симптомов мальчик отдыхал в загородном доме на севере Онтарио. В один из дней подростка разбудила летучая мышь, севшая ему на лицо.

Ребёнок отмахнулся от летучей мыши, сбросив ее на пол, а отец поймал животное и выпустил его на волю. У мальчика не было видимых повреждений после инцидента, а "родители не посчитали, что летучая мышь вела себя странно". Поэтому они решили не обращаться за медицинской помощью.

Позже у ребёнка появилась онемелость и отёк лица, его отвезли в местное отделение неотложной помощи, где назначили противовирусные препараты при предполагаемом параличе Белла – временной слабости или нарушении движений, обычно затрагивающей одну сторону лица.

Затем он несколько раз подряд попадал в больницу: у него началась рвота и возникли боли при глотании, а первоначальный диагноз включал тяжёлый герпетический гингивостоматит – инфекцию полости рта, которая может вызывать болезненные язвы.

При этом состояние ребёнка ухудшалось. У него поднялась температура до 39,1 °C, появились затруднённое глотание, спутанность сознания, галлюцинации, слюнотечение и другие неврологические нарушения. Его интубировали и перевели в отделение детской реанимации,.

"Когда мы увидели пациента в отделении интенсивной терапии для детей, мы серьёзно заподозрили бешенство, учитывая контакт с летучей мышью и типичную неврологическую картину", – рассказали врачи. Анализы подтвердили бешенство на четвёртые сутки пребывания мальчика в больнице.

"Пребывание пациента в стационаре осложнилось вегетативной дисфункцией, вентилятор-ассоциированной пневмонией и прогрессирующим неврологическим ухудшением, – говорится в статье журнала. – К пятому дню госпитализации стволовые рефлексы мозга отсутствовали. На 17-й день жизнеподдерживающая терапия была прекращена, и он умер".

Бешенство – редкая, но смертельно опасная инфекция, которая обычно передаётся при укусе или царапине от заражённого животного.

После появления симптомов болезнь практически всегда заканчивается летальным исходом, известны лишь единичные случаи выздоровления. При этом своевременная вакцинация почти всегда предотвращает развитие болезни.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, существует ряд "необычных" форм поведения, которые могут указывать на бешенство у летучих мышей. Ведомство советует обращать внимание на летучих мышей, которые активны днём, находятся в необычных местах, например в доме или на земле, не могут летать или позволяют легко к себе приблизиться, а также на тех, которые "вступили с вами в контакт".