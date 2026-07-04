Некоторые из них могут.

Строение хвоста рыб позволяет им двигаться только вперед, и они могут немного двигаться назад, используя грудные плавники.

Однако представители семейства иглобрюхих, такие как рыба-шар и фугу, способны довольно ловко плавать хвостом вперед.

Эти виды обитают в районах с каменистым или скальным дном, где много трещин и углублений.

Их повышенная маневренность позволяет быстро разворачиваться, преследуя мелкую добычу, или подбирать упавшие кусочки пищи в узких расщелинах.